Άνοδο κατά 0,25% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2615,07 μονάδες (στο +1,8% ο ΓΔ & στο +2,5% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +23,3% ο ΓΔ & στο +32,5% οι τράπεζες στο έτος).

Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2597 μονάδων λίγο μετά τις 11πμ. Όμως, οι αγοραστές ανέκτησαν την υπεροπλία στη συνέχεια να οδηγήσουν το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2626 μονάδων λίγο μετά τις 3μμ, για να κλείσει ελαφρώς χαμηλότερα στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,782% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,16%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,44%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Allwyn (+1,50%), η Κύπρου (+1,23%), η Βιοχάλκο (+0,56%), η ΔΕΗ (+1,24%), η Lamda (+1,59%) και ο ΟΤΕ (+2,01%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-1,47%), η Cenergy (-0,78%), η Credia (-2,67%), η Optima (-1,09%), o Τιτάν (-1,89%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,72%), το ΔΑΑ (-0,94%), η Helleniq Energy (-0,15%), η ΕΛΧΑ (-0,13%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,26%). Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν.

Ανακοινώνονται την Τετάρτη οι μεταβολές των δεικτών MSCI, με την προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece. Η επάνοδος στα ρεκόρ για τη Wall Street σε συνέχεια των στοιχείων της αγοράς εργασίας (απώλειες θέσεων εργασίας τον Ιούλιο), αφήνει ανοικτό το σενάριο για ανοδική κίνηση και στο Euronext Athens, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή.