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Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:03 - 11 Αυγ 2026

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Μικτά ήταν τα πρόσημα στις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού την Τρίτη (11/8), καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για παρατεταμένη διαταραχή στις ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 κέρδισε 0,19% στις 9,250.60 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi ενισχυόμενος κατά 0,73% στις 6,345.53 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite υποχώτησε 0,82% στις 3,934.17 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ο οποίος έχασε 1% στις 25,634.50 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty υποχώρησε 0,59% στις 24,440.30 μονάδες.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

UBS: Οι κινεζικές μετοχές εμφανίζουν ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης

Οι κινεζικές μετοχές καθίστανται ολοένα πιο ελκυστικές, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε αγορές που είχαν μείνει πίσω από τα ισχυρά ράλι του πρώτου εξαμήνου στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, σύμφωνα με την UBS.

Ο Suresh Tantia, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής (CIO) για τις ασιατικές μετοχές στον οίκο, επισήμανε την αναζωπύρωση των εισροών σε κινεζικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, καθώς και σε εταιρείες με προσανατολισμό στην εγχώρια αγορά. Όπως ανέφερε, οι σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις καθιστούν την κινεζική αγορά ελκυστική.

«Πιστεύουμε πράγματι ότι βραχυπρόθεσμα, από την άποψη της σχέσης κινδύνου-απόδοσης, είναι απολύτως λογικό για τους επενδυτές να τοποθετηθούν στην κινεζική αγορά μετοχών, δεδομένων των χαμηλών αποτιμήσεων», δήλωσε ο Tantia στο CNBC.

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