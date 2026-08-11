Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

Την κίνηση στο πετρελαιοκίνητο Ford Ranger XLT προσφέρει ο προηγμένος ντίζελ κινητήρας 3.0L EcoBlue V6 της Ford, που αποδίδει 240 ίππους.

Το Ford Ranger δεν αποτελεί απλώς το σημείο αναφοράς στη δημοφιλή κατηγορία των pick-up οχημάτων αλλά και το μοντέλο που εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχεί στις ευρωπαϊκές αγορές, αποτελώντας την πρώτη επιλογή για τους επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το ιδανικό. Ανάμεσα στις εκδόσεις στις οποίες διατίθεται στην ελληνική αγορά, η πετρελαιοκίνητη XLT που τροφοδοτείται από τον αποδοτικό και πανίσχυρο κινητήρα 3.0L V6 EcoBlue, ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία του μοντέλου, συνδυάζοντας τις απαράμιλλες επιδόσεις και τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό με το ανταγωνιστικό κόστος απόκτησης, είτε μέσω των προνομιακών προγραμμάτων λειτουργικής μίσθωσης της Ford Lease, είτε μέσα από το κανάλι λιανικής με χρηματοδότηση FordFinance και επιτόκιο 2,99%.

Ασύγκριτη δύναμη και επιδόσεις

Την κίνηση στο πετρελαιοκίνητο Ford Ranger XLT προσφέρει ο προηγμένος ντίζελ κινητήρας 3.0L EcoBlue V6 της Ford, που αποδίδει 240 ίππους και εντυπωσιακή ροπή 600 Nm, η οποία είναι διαθέσιμη από χαμηλά, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού, κορυφαίες επιταχύνσεις και εξαιρετική ελκτική ικανότητα, είτε το όχημα κινείται άδειο είτε μεταφέρει βαρύ φορτίο ή ρυμουλκεί τρέιλερ. Η συνεργασία του ακούραστου πετρελαιοκινητήρα της εταιρείας με το εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τις 10 σχέσεις εξασφαλίζει κορυφαία ευκολία, ομαλή λειτουργία, άριστη εκμετάλλευση της ισχύος αλλά και την λειτουργία του σε χαμηλές στροφές στον αυτοκινητόδρομο, συμβάλλοντας παράλληλα στη βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 10,4 L/100 km. Με τη σειρά, του το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης e-4WD της Ford προσφέρει κορυφαία σταθερότητα σε όλα τα εδάφη αλλά και ασφάλεια.

Οι ασύγκριτες ικανότητες του Ford Ranger XLT δεν περιορίζονται στις επιδόσεις που του εξασφαλίζει ο κινητήρας του. Με ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως και τα 3.500 kg και ωφέλιμο φορτίο που αγγίζει τον 1 τόνο, αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για κάθε σύγχρονο επαγγελματία, ικανό να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο υψηλές απαιτήσεις τους, αλλά και στις ανάγκες των φίλων των υπαίθριων δραστηριοτήτων που χρειάζονται ένα σκληροτράχηλο όχημα που δεν γνωρίζει όρια. Διαθέτοντας ασυναγώνιστη απόσταση από το έδαφος, μεγάλες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης, καθώς και δυνατότητα διέλευσης από υδάτινο εμπόδιο βάθους έως και 800 mm, το Ford Ranger XLT μπορεί να συνεχίζει εκεί όπου όλα τα pick-up μοντέλα του ανταγωνισμού σταματούν. Σε αυτό συμβάλλει και το προηγμένο σύστημα Terrain Management System, το οποίο προσαρμόζει τη λειτουργία του κινητήρα, του κιβωτίου, του συστήματος τετρακίνησης και των ηλεκτρονικών βοηθημάτων, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει το ιδανικό πρόγραμμα λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες. Είτε πρόκειται για άσφαλτο, χωματόδρομο, λάσπη ή άμμο, το Ford Ranger XLT μπορεί να προσφέρει απαράμιλλη δύναμη και αυτοπεποίθηση στον οδηγό του ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός για κορυφαία άνεση και ασφάλεια 5 αστέρων

Εκτός όμως από τις κορυφαίες επιδόσεις του κινητήρα ντίζελ που συνδυάζονται με ανάλογα υψηλές δυνατότητες κίνησης τόσο στην εργασία όσο και στις εξορμήσεις στη φύση, το Ford Ranger προσφέρει σήμερα και το πληρέστερο επίπεδο στάνταρ εξοπλισμού, ακόμα και στη βασική έκδοση. Στη έκδοση XLT καλύπτει κάθε απαίτηση, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, φώτα ημέρας. αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας προβολέων, προβολείς ομίχλης εμπρός, ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ, μπάρα στήριξης φορτίου (load rest), κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με έξι ρυθμίσεις και κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με τέσσερις ρυθμίσεις.

Στα παραπάνω προστίθενται αυτόματος ηλεκτρονικός κλιματισμός, ψηφιακή οθόνη οδηγού 12”, κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 12”, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός που ανεβαίνουν / κατεβαίνουν σε μία κίνηση, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, σύστημα πλοήγησης, 6 ηχεία, Ford SYNC 4 με Bluetooth και Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, ηλεκτρικό χειρόφρενο, αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, ζάντες ελαφρού κράματος 18" με ελαστικά διαστάσεων 255/65R18 A/S και αισθητήρες πίεσης ελαστικών.

Η άκαμπτη και στιβαρή δομή της καμπίνας κάθε Ranger του χαρίζουν 5 αστέρια στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού EuroNCAP, ενώ εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο στάνταρ εξοπλισμός ασφάλειας, με την έκδοση XLT να διαθέτει αερόσακο οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής γονάτων του συνοδηγού και οδηγού καθώς και πλευρικός οδηγού αντίθετης πλευράς (τύπου Far Side) και προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού, όπως Σύστημα Αποτροπής Σύγκρουσης (Collision Mitigation System), Προειδοποίηση Διατήρησης Λωρίδας με δυνατότητα διατήρησης στο κέντρο της, Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS) με Cross Trafic Alert και Αναγνώριση Πινακίδων Ορίου Ταχύτητας (Speed Sign Recognition) και Αυτορρυθμιζόμενο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) με λειτουργία Stop & Go.

Ετοιμοπαράδοτο με εύκολη απόκτηση και 5ετή εργοστασιακή εγγύηση

Οι κορυφαίες επιδόσεις και ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός του Ranger XLT συνδυάζονται με ανταγωνιστικό κόστος απόκτησης μέσω των προγραμμάτων λειτουργικής μίσθωσης της Ford Lease. Χάρη σε αυτά, το κορυφαίο pick-up της ελληνικής αγοράς είναι άμεσα διαθέσιμο με μηνιαίο μίσθωμα μόλις 378 ευρώ, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η πιο σύγχρονη και συμφέρουσα λύση λειτουργικής μίσθωσης της Ford Lease.

Εναλλακτικά, για όσους προτιμούν την αγορά του Ford Ranger XLT, μπορούν να το αποκτήσουν με τη βοήθεια προνομιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance που μεταξύ άλλων προσφέρουν επιτόκιο από 2,99%.

Και στις δύο περιπτώσεις, το Ford Ranger XLT καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect προσφέροντας στους ιδιοκτήτες του τη σιγουριά ενός αξιόπιστου συνεργάτη για πολλά απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.