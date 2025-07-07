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Το Bitcoin «φλερτάρει» με τα $109.000 – Στα «πράσινα» και τα altcoins
Νομίσματα
14:58 - 07 Ιουλ 2025

Το Bitcoin «φλερτάρει» με τα $109.000 – Στα «πράσινα» και τα altcoins

Reporter.gr Newsroom
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Προς απογοήτευση των «ταύρων» η τιμή του Bitcoin δεν έχει κάνει ακόμη το μεγάλο «άλμα» που ελπίζουν, διαπραγματευόμενη σταθερά πάνω από τα 106.000 – 107.000 δολάρια τις τελευταίες μέρες.  

Ούτε και σήμερα θα το κάνει, όπως δείχνει μέχρι στιγμής η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης, με το Bitcoin να παίζει, βέβαια, κοντά στα 109.000 δολάρια και να διατηρεί τη σταθερότητά του.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Coindesk, αυτή η στασιμότητα έχει διαβρώσει, ασυνήθιστα, την τάση αγοράς στα μακροπρόθεσμα δικαιώματα προαίρεσης. Οι αντιστροφές κινδύνου που προκύπτουν από τα εισηγμένα στην Deribit δικαιώματα που λήγουν τον Ιούνιο του επόμενου έτους είναι σχεδόν μηδενικές, υποδεικνύοντας ότι τα call options (ανοδικά) και τα put options (προστατευτικά) διαπραγματεύονται σε παρόμοια επίπεδα. Ιστορικά, οι μακροπρόθεσμες αντιστροφές κινδύνου τείνουν να είναι θετικές, υποδεικνύοντας μια τάση υπέρ των αγορών.

Αυτή η αντιστροφή κινδύνου, όμως, θα μπορούσε να γίνει αρνητική, καθώς το Bitcoin συνεχίζει να βλέπει μόνο καθοδική “risk-off” μεταβλητότητα, σημειώνει ο Greg Magadini, διευθυντής παραγώγων στην Amberdata.

«Οι συνεχιζόμενες θεσμικές δομικές ροές μπορούν επίσης να βοηθήσουν να ωθήσουν αυτή την αντιστροφή κινδύνου αρνητικά μακροπρόθεσμα», προσέθεσε.

Μιλώντας για τις θεσμικές ροές, οι αναλυτές σημείωσαν ότι οι συνεχείς αγορές από την Strategy (MSTR) και άλλες εταιρείες αποτυγχάνουν να αντισταθμίσουν τη γενική μείωση της ζήτησης spot για Bitcoin.

Ως προς τα μάκρο, πολλοί traders στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία καταναλωτή στις ΗΠΑ που δημοσιεύονται την Τρίτη, ακολουθώντας την έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής (4/7), η οποία ήταν καλύτερη απ’ το αναμενόμενο.

Εν τω μεταξύ, το Bitcoin βρίσκεται στο επίκεντρο και για άλλους λόγους. Ο διάσημος Αμερικανός Drake έκανε αναφορά στον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης στο τελευταίο κομμάτι που έβγαλε, ενώ ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το κόμμα που σκοπεύει να ιδρύσει – το America Party – «θα αγκαλιάσει» το Bitcoin.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, αυτά, όσο κι αν φαίνονται εκ πρώτης όψεως ασήμαντα, είναι ικανά να δημιουργήσουν κλίμα και να επηρεάσουν την αγορά κρυπτογράφησης. «Αυτό το είδος της mainstream προσοχής, είτε από καλλιτέχνες είτε από επιχειρηματίες, τείνει να επηρεάζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη των επενδυτών με την πάροδο του χρόνου», εξηγεί η Mena Theodorou, συνιδρύτρια στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Coinstash.

Σε άλλα νέα, η Ρωσία εισήγαγε ένα εθνικό μητρώο για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από σήμερα (7/7), προκειμένου να τυποποιηθεί η χρήση του εξοπλισμού εξόρυξης Bitcoin και Ethereum και να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά κρυπτογράφησης

Το μεσημέρι της Δευτέρας (7/7), το Bitcoin παίζει στα 107.714 δολάρια με κέρδη 0,57% και την κεφαλαιοποίησή του να φτάνει στα 2,16 τρισ. δολάρια. Η κυριαρχία του βρίσκεται λίγο πάνω από το 61%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κερδίζει 1,88% στα 2.563,73 δολάρια, ενώ στα «πράσινα» κινούνται και τα υπόλοιπα alts.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Solana με κέρδη 3,49% στα 153,15 δολάρια, το Dogecoin που ενισχύεται κατά 3,3% στο 0,1709 δολάριο και το Monero (XMR) που αυξάνεται κατά 2,04% στα 319,47 δολάρια.

Το XRP σημειώνει μικρότερα κέρδη με +0,70% στα 2,28 δολάρια, το Cardano κινείται με +1,56% στο 0,5872 δολάριο και το Shiba Inu παίζει στο 0,00001172 δολάριο με +1,16%.

Το Polkadot διαπραγματεύεται στα 3,38 δολάρια με κέρδη 0,44%, ενώ με απώλειες της τάξης του 0,55% κινείται το Litecoin στα 87,30 δολάρια.

Τέλος, το Official Trump κερδίζει 1,20% στα 8,61 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης κινείται στα 3,44 τρισ. δολάρια περίπου.

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