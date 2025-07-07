Επείγουσα ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για τις τεχνολογίες διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη

Η Επιστημονική Ημερίδα του ΣΕΙΒ και του ΕΚΠΑ ανέδειξε το οικονομικό και υγειονομικό αδιέξοδο της υποχρηματοδότησης – Κίνδυνος για ασθενείς και βιωσιμότητα του κλάδου.

Κύρια Συμπεράσματα Ανεπαρκής Χρηματοδότηση

Μόνο το 80% των πραγματικών αναγκών των ατόμων με διαβήτη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Το υπόλοιπο 20% μετακυλίεται στις εταιρείες, που καλούνται να καλύψουν την κοινωνική δαπάνη χωρίς βιώσιμο πλαίσιο.

Μόνο το 80% των πραγματικών αναγκών των ατόμων με διαβήτη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Το υπόλοιπο 20% μετακυλίεται στις εταιρείες, που καλούνται να καλύψουν την κοινωνική δαπάνη χωρίς βιώσιμο πλαίσιο. Καθολική Συναίνεση

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης του χρηματοδοτικού πλαισίου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης του χρηματοδοτικού πλαισίου. Αναγκαία Επέκταση Αποζημίωσης για Ασθενείς με ΣΔ Τύπου 2

Η ένταξη των διαβητικών τύπου 2 με εντατική ινσουλινοθεραπεία στα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης αποφέρει σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη, μέσω της πρόληψης κοστοβόρων επιπλοκών και νοσηλειών. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου. Επισυνάπτεται φωτογραφία από την εκδήλωση. Διακρίνονται, από αριστερά: Δάφνη Καϊτελίδου , Καθηγήτρια Τομέα Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

, Καθηγήτρια Τομέα Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) Δημήτρης Νίκας , Πρόεδρος ΣΕΙΒ

, Πρόεδρος ΣΕΙΒ Σπύρος Γούλας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ Κωνσταντίνος Μακρυλάκης , Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, ΕΚΠΑ

, Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, ΕΚΠΑ Βάια Λαμπαδιάρη , Καθηγήτρια Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Αθηνών

, Καθηγήτρια Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Αθηνών Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, ΠΑΔΑ



