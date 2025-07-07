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Δένδιας από Λιτόχωρο: Θέλουμε τους καλύτερους στις Στρατιωτικές Σχολές
Πολιτική
14:52 - 07 Ιουλ 2025

Δένδιας από Λιτόχωρο: Θέλουμε τους καλύτερους στις Στρατιωτικές Σχολές

Reporter.gr Newsroom
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Στο Λιτόχωρο Πιερίας βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να επισκεφθεί το στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Τζανιδάκη Ιωάννη – Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Σβορώνου Δημητρίου».  

Ο κ. Δένδιας μετέβη στο πεδίο ασκήσεων στον στίβο μάχης του στρατοπέδου, όπου πραγματοποιείται το 1ο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για μαθητές Λυκείου («Summer Campus 2025»), από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), στον ίδιο χώρο που διεξάγεται η ετήσια θερινή της εκπαίδευση.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα «Summer Campus 2025» απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου άνω των 16 ετών, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα για να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινή εκπαίδευση των Ευελπίδων, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συγκεκριμένα 42 μαθητές και 17 μαθήτριες Λυκείου. Κατά την παρουσία του στο στρατόπεδο, ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μέρος της θερινής εκπαίδευσης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες σε αυτό.

Σε δήλωσή του απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους ανέφερε τα εξής:

«Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα, που βρίσκομαι εδώ στο Λιτόχωρο, στο πεδίο ασκήσεων της Καναπίτσας, όπου κάθε καλοκαίρι διεξάγεται η θερινή εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Όμως, γίνεται και κάτι άλλο εξαιρετικά σημαντικό εδώ. Για πρώτη φορά και στο πλαίσιο του προγράμματος Summer Campus, 59 μαθητές και μαθήτριες φιλοξενούνται εδώ, ώστε να γνωρίσουν από κοντά και τις προκλήσεις, αλλά και τις απαιτήσεις, που χαρακτηρίζουν τη στρατιωτική ζωή.

Το σημαντικότατο είναι ότι αυτά τα παιδιά, οι κοπέλες και τα αγόρια, είναι εθελοντές και ο αριθμός τους συμπληρώθηκε σε λιγότερο από 48 ώρες, μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής. Δυστυχώς, δεν είχαμε προβλέψει τον μεγάλο αριθμό όσων θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Τον επόμενο χρόνο θα αυξήσουμε κατά πολύ τις δυνατότητές μας.

Αυτά τα παιδιά είναι για μας η έκφραση της υψηλότερης ελπίδας. Η έκφραση της ελπίδας ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές από την ελληνική μέση εκπαίδευση θα θελήσουν σε έναν ικανό αριθμό να φοιτήσουν στις Στρατιωτικές μας Σχολές. Σε αυτή την περίπτωση, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Έχουμε τη φιλοδοξία οι καλύτερες και οι καλύτεροι να φοιτούν στις Στρατιωτικές Σχολές της Πατρίδας μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να έχουν το καλύτερο προσωπικό, τους καλύτερους από τους Έλληνες.

Για εμάς οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις είναι αναγκαία συνθήκη για την επιβίωσή μας. Για να το καταφέρουμε αυτό, για να το κατορθώσουμε στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», έχουμε κάνει μια σειρά από σημαντικά βήματα.

Έχουμε εκσυγχρονίσει, μάλιστα σε μεγάλο βαθμό πρέπει να πω μέσω ιδιωτικών δωρεών, τις υποδομές των Στρατιωτικών Σχολών. Έχουμε αυξήσει 4 φορές για τους Ευέλπιδες, τους Δόκιμους του ΠΝ και τους Ίκαρους, την αποζημίωση που παίρνουν όσο φοιτούν.

Και, βέβαια, το κυριότερο, βελτιώνουμε τις οικονομικές αποδοχές τους, όταν ως Αξιωματικοί θα υπηρετούν την Πατρίδα, αλλά δημιουργούμε και ένα περιβάλλον στο οποίο θα υπηρετήσουν, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον στη χώρα.

Οι Ελληνίδες και Έλληνες Αξιωματικοί πια υπηρετούν σε ένα περιβάλλον το οποίο έχουν να ζηλέψουν όλες και όλοι στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα γιατί, όπως είπα πριν, είναι τεχνολογικά το πιο προηγμένο περιβάλλον που θα μπορούσε να υπάρχει. Και με τις νέες πλατφόρμες και με τις νέες δυνατότητες που αποκτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως έχει προγραμματιστεί στην «Ατζέντα 2030», αυτό το περιβάλλον θα εξελίσσεται και θα βελτιώνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Και πάλι, θέλω να ευχαριστήσω τα κορίτσια και τα αγόρια που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Να τους ευχηθώ καλή διαμονή εδώ, στην Καναπίτσα και να τους πω ότι δεν υπάρχει πιο τιμητικό και πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή από το να φοράς τη στολή με το εθνόσημο. Να είσαι, δηλαδή, ντυμένος κάθε μέρα, κάθε ώρα της ζωής σου με αυτό που εκπροσωπεί την Πατρίδα σου».

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