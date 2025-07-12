Σάρωσε η ζήτηση για μετοχές κρυπτονομισμάτων στη Wall Street – Οι αποδόσεις για Bitcoin και Ethereum

Η ζήτηση για κρυπτονομίσματα στη Wall Street επιβεβαίωσε και με το παραπάνω τις περασμένες μέρες την ισχυρή τάση για απόκτηση μετοχών crypto. Τα ETF που παρακολουθούν την απόδοση των δύο μεγαλύτερων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κατέγραψαν ένα άκρως εντυπωσιακό πενθήμερο συναλλαγών, προσελκύοντας συνολικά δισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές και των δύο εκτοξεύτηκαν σε υψηλό πολλών μηνών και σε υψηλό όλων των εποχών.

Τα Bitcoin ETFs βλέπουν πάνω από 2,5 δισ. δολάρια σε καθαρές εισροές

Οι πιο εντυπωσιακοί αριθμοί ήρθαν τις δύο τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης της εβδομάδας. Τα δεδομένα από την FarSide δείχνουν ότι την Πέμπτη σημειώθηκε η μεγαλύτερη ημέρα νέων εισροών από τις αρχές Νοεμβρίου και η δεύτερη μεγαλύτερη στην 18μηνη ιστορία των αμοιβαίων κεφαλαίων.

1.175,6 δισεκατομμύρια δολάρια εισήλθαν στα χρηματοπιστωτικά οχήματα, τα οποία κατανέμονται κάπως ομοιόμορφα μεταξύ των τριών μεγαλύτερων - 448,5 εκατομμύρια δολάρια στο IBIT της BlackRock, 324,3 εκατομμύρια δολάρια στο FBTC της Fidelity και 268,7 εκατομμύρια δολάρια στο ARKB της Ark Invest.

Η Παρασκευή ήταν σχεδόν εξίσου εντυπωσιακή, με 1.029,6 δισεκατομμύρια δολάρια να εισέρχονται στα ταμεία. Αυτή τη φορά, όμως, το IBIT επισκίασε τον ανταγωνισμό του, προσελκύοντας 953,5 εκατ. δολάρια. Το ARKB, το οποίο ήταν δεύτερο, έμεινε πολύ, πολύ πίσω, με ταπεινές καθαρές εισροές ύψους 23,5 εκατ. δολαρίων.

Προσθέτοντας τα 215,7 εκατομμύρια δολάρια που παρατηρήθηκαν την Τετάρτη, τα 80,1 εκατομμύρια δολάρια την Τρίτη και τα 216,5 εκατομμύρια δολάρια τη Δευτέρα, το σύνολο της εβδομάδας ανέρχεται σε 2.717,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάπως αναμενόμενα, αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα επηρέασαν την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, η οποία εκτινάχθηκε πάνω από 10.000 δολάρια σε νέο ιστορικό υψηλό σχεδόν 119.000 δολαρίων την Παρασκευή.

Αυτό που είναι ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα τα Bitcoin ETFs έχουν δει μόνο μία αρνητική ημέρα (1 Ιουλίου) από τις 9 Ιουνίου.

Σε ανάλογα κλίμα τα Τα ETFs Ethereum spot

Τα ETFs Ethereum spot, τα οποία κοντεύουν να γιορτάσουν τον πρώτο χρόνο ύπαρξής τους, έχουν επίσης γίνει πολύ πιο ευνοϊκά μεταξύ των επενδυτών τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, σημείωσαν ρεκόρ όσον αφορά τις ημερήσιες εισροές την Πέμπτη, όπως αναφέρθηκε, όταν εισήλθαν στα αμοιβαία κεφάλαια 383,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η Παρασκευή και η Τετάρτη ήταν επίσης εντυπωσιακές από την άποψη αυτή, αν και με πιο μετριοπαθή τρόπο, με 204,9 εκατ. δολάρια και 211,3 εκατ. δολάρια να εισέρχονται στα χρηματοπιστωτικά οχήματα, αντίστοιχα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι επενδυτές διέθεσαν 62,1 εκατ. δολάρια και 46,7 εκατ. δολάρια στα ETF, ανεβάζοντας το σύνολο της εβδομάδας στα 908,1 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της FarSide.

Το ETHA της BlackRock κυριάρχησε και πάλι στο τοπίο, κερδίζοντας πάνω από 300 εκατ. δολάρια από τα 383,1 εκατ. δολάρια την Πέμπτη και 137,1 εκατ. δολάρια από τα 204,9 εκατ. δολάρια την Παρασκευή.

Η τιμή του ETH έχει επίσης επωφεληθεί από το σημαντικό ενδιαφέρον για τα ETFs Ethereum, ανεβαίνοντας αυτή την εβδομάδα από τα 2.500 δολάρια την Τετάρτη σε υψηλό πολλών μηνών στα 3.040 δολάρια την Παρασκευή. Έχει υποχωρήσει ελαφρώς σε λίγο κάτω από τα 3.000 δολάρια τώρα, αλλά εξακολουθεί να είναι αυξημένη κατά πάνω από 17% σε εβδομαδιαία κλίμακα.

Συνολικά, τα ETFs Bitcoin και Ethereum προσέλκυσαν περισσότερα από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο μέσα σε μία εβδομάδα.