Ατελείωτο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Νυχτερινή επίθεση με 597 drones

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, η Ρωσία εξαπέλυσε και πάλι μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες φέρονται να έχουν ως στόχο κυρίως τα δυτικά της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για τουλάχιστον 597 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 26 πυραύλους με τα οποία η Ρωσία επιτέθηκε σε περιοχές της Ουκρανίας.

Στόχοι των επιθέσεων αυτών ήταν οι πόλεις Λβιβ και Λουτσκ στα δυτικά, καθώς και η πόλη Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις στην περιοχή Τσερνίβτσι της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής Ρουσλάν Σαπαρανούκ στο Telegram. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων dpa έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα τραυματίες στην περιοχή, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για τουλάχιστον 14 τραυματίες, ενώ ο δήμαρχος της πόλης Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, Άντρι Σάντοβιτς, ανακοίνωσε ότι από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές κτίρια κατοικιών και ένας παιδικός σταθμός. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι χτυπήθηκε σφοδρά και η δυτική Ουκρανία.

Το ρωσικό σφυροκόπημα συνεχίζεται τη στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβραδύνει τις συζητήσεις που γίνεται για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας.