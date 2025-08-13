Κοντά σε νέο υψηλό το Bitcoin - Εκτόξευση πάνω από 130% για OKB

14:14 - 13 Αυγ 2025

Το Bitcoin σταμάτησε χθες πριν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, αλλά κατάφερε να ανακτήσει μέρος του εδάφους μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ για τον Ιούλιο.

Οι τιμές του Bitcoin τις τελευταίες ημέρες ήταν αρκετά αξιοσημείωτες, παρόλο που τα περισσότερα altcoins το ξεπέρασαν. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το κρυπτονόμισμα αγωνίστηκε να παραμείνει πάνω από τα 113.000 δολάρια μετά από μια πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο.

Ωστόσο, οι «ταύροι» πέρασαν στην επίθεση τις επόμενες ημέρες, ωθώντας το περιουσιακό στοιχείο σταθερά πάνω από τα 115.000 δολάρια. Επιπλέον, συνέχισαν να ασκούν πίεση στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς το Bitcoin ανέβηκε σε μηνιαίο υψηλό λίγο κάτω από τα 122.500 δολάρια.

Έτσι, το Bitcoin απέχει λιγότερο από 1.000 δολάρια από το να αγγίξει ένα νέο ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, οι «αρκούδες» επανήλθαν και δεν επέτρεψαν να καταγραφεί ένα νέο ρεκόρ. Στην πραγματικότητα, το Bitcoin υποχώρησε στα 118.000 δολάρια χθες, όταν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του CPI των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σήμερα βρίσκεται στα 120,637.21 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,79% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίησή του έχει φτάσει τα 2,401 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins συνεχίζει να δέχεται πλήγματα και είναι στα 57,22% τώρα, γεγονός που πυροδοτεί εικασίες για μια altseason.

OKB σε ιστορικό υψηλό – Ισχυρά κέρδη και για Ethereum, Solana, Cardano

Αν και πολλά altcoins έχουν σημειώσει αξιοσημείωτα κέρδη την τελευταία ημέρα, κανένα δεν πλησιάζει την άνοδο του OKB. Το εγγενές token της OKX έχει σημειώσει άνοδο 138% σε ημερήσια βάση, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 135 δολάρια, που καταγράφηκε πριν από λίγες ώρες. Παρά την απώλεια εδάφους από τότε, το OKB εξακολουθεί να βρίσκεται σε τριψήφια τιμή.

Πολύ πιο πίσω βρίσκονται τα εναλλακτικά νομίσματα όπως το GT, το CRV και το PUMP, τα οποία έχουν σημειώσει άνοδο 12%-15%.

Ακόμα, το Ethereum ανεβαίνει κατά 9,55% στα 4,698.67 δολάρια, το XRP ανεβαίνει κατά 4,43% στα 3.2860 δολάρια και το Solana εκτοξεύεται 14,79% και είναι στα 201,06 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει άνοδο 10,18% και διαμορφώνεται στα 4,2795 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 13,20% στα 0.8770 δολάρια και το Dogecoin ενισχύεται κατά 11,60% στα 0.2470 δολάρια.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να αυξάνεται και έχει φτάσει τα 4,191 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 14:15
