Πτώση στις τιμές του πετρελαίου λόγω υπερπροσφοράς - Άνοδος για τον χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), μετά την ανακοίνωση της IEA ότι η προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση φέτος.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν πτώση 0,62% στα 65,71 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, υποχωρεί κατά 0,79% στα 62,67 δολάρια. Σημειώνεται ότι και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν χαμηλότερα την Τρίτη (12/8).

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8) για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών ότι η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής δεν θα οδηγήσει σε επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εξασφαλίζοντας ότι το πετρέλαιο της χώρας θα συνεχίσει να ρέει κυρίως προς το νότο και την ανατολή», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της PVM Oil, Tamas Varga.

Ακόμα, η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (IEA) αύξησε τις προβλέψεις της για την αύξηση της προσφοράς πετρελαίου φέτος, μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+, αλλά μείωσε τις προβλέψεις της για τη ζήτηση λόγω της υποτονικής ζήτησης στις μεγάλες οικονομίες.

Ωστόσο, μια μακροπρόθεσμη στήριξη προήλθε από την επικαιροποιημένη μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ για την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, δήλωσε ο Varga, η οποία αύξησε τις προβλέψεις της για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το επόμενο έτος και μείωσε τις εκτιμήσεις της για την αύξηση της προσφοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους παραγωγούς εκτός του ευρύτερου ομίλου ΟΠΕΚ+.

Επιπλέον, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 1,52 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του American Petroleum Institute την Τρίτη. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν ελαφρώς.

Η EIA στην πρόβλεψή της για τις βραχυπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές (STEO) την Τρίτη, προέβλεψε ότι οι τιμές του Brent θα κυμανθούν κατά μέσο όρο κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο θα είναι το πρώτο τρίμηνο με τόσο χαμηλές μέσες τιμές από το 2020, δηλώνοντας ότι η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου θα ξεπεράσει την αύξηση της ζήτησης για πετρελαϊκά προϊόντα.

Άνοδος για φυσικό αέριο και εμπορεύματα

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,589% στα 32.600 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,49% στα 3.415,72 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται κατά 1,66% στα 38,633 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ανεβαίνει κατά 0,10% και βρίσκεται στα 4,5300 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,43% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1723 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,47% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3452 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ανεβαίνει κατά 0,07% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8638 βρετανική λίρα ανά ευρώ.