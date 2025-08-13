ΑΑΔΕ: Ολοσχερής καταστροφή των οχημάτων που φυλάσσονταν στο Τελωνείο Πατρών

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, αριθμός που αντιστοιχεί στη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Τα περισσότερα από αυτά είχαν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει δώσει εντολή ώστε, μόλις οι θερμοκρασίες υποχωρήσουν σε ασφαλή επίπεδα —λόγω της θερμότητας που εξακολουθεί να εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά— να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.