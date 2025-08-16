Πτωτικές τάσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων – Πτώση 5% για Ethereum, πενταήμερο χαμηλό για Bitcoin

Η τιμή του Bitcoin παρουσίασε κάποια μεταβλητότητα πριν από τη πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, αλλά δεν έδειξε μεγάλες διακυμάνσεις μετά την ολοκλήρωσή της.

Αντίθετα, τα altcoins κατρακύλησαν το τελευταίο 24ωρο, με επικεφαλής το Ethereum, το οποίο σημείωσε σημαντική πτώση σε επίπεδα αρκετά κάτω από τα $4.500, όπως αναφέρει το cryptopotato.

BTC στα $117.000

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε μια έντονη εβδομάδα. Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα με μια άνοδο της τιμής από τα $119.000 σε πολυ-εβδομαδιαία κορυφή πάνω από τα $122.000. Σε αυτό το σημείο εμφανίστηκαν οι «αρκούδες», εμποδίζοντας μια διάσπαση προς το ιστορικό υψηλό των $123.200.

Ωστόσο, μια νέα ανοδική κίνηση καταγράφηκε αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Την Τετάρτη το bitcoin άρχισε να κερδίζει δυναμική και ξεπέρασε την κορυφή του Ιουλίου. Η κορύφωση ήρθε το πρωί της Πέμπτης, όταν το BTC εκτοξεύτηκε στα $124.500, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Αυτή η άνοδος αποδείχθηκε βραχύβια. Αντί να κινηθεί πάνω από τα $125.000, το κρυπτονόμισμα αντιστράφηκε και έπεσε στα $121.000 σχεδόν αμέσως. Στη συνέχεια διολίσθησε κάτω από τα $118.000 μέσα στην ημέρα, καθώς τα στοιχεία για τον αμερικανικό δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) του Ιουλίου αποδείχθηκαν υψηλότερα από τις προσδοκίες.

Περισσότερη μεταβλητότητα αναμενόταν το βράδυ της Παρασκευής, όταν οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας συναντήθηκαν για να συζητήσουν πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία. Αν και δεν κατέληξαν σε συμφωνία, η τιμή του BTC παρέμεινε σχετικά σταθερή γύρω στα $117.500.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα $2,340 τρισεκατομμύρια σύμφωνα με το CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins είναι κοντά στο 58%.

Altcoins σε κόκκινο

Το Ethereum είχε σημειώσει μια εντυπωσιακή άνοδο τις προηγούμενες εβδομάδες, η οποία κορυφώθηκε πριν λίγες ημέρες με εκτίναξη σχεδόν στα $4.800. Έτσι, το περιουσιακό στοιχείο έφτασε μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό του 2021. Ωστόσο, εκεί απέτυχε και η γενικευμένη διόρθωση της αγοράς το οδήγησε αρκετά κάτω από τα $4.500, μετά από ημερήσια πτώση 5%.

Τα υπόλοιπα μεγάλα altcoins είναι επίσης στο κόκκινο, με SOL, LINK, AVAX, SUI και HYPE να καταγράφουν απώλειες 3–7%. Μοναδική αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι το MNT, το οποίο έχει εκτιναχθεί πάνω από 10% και διαπραγματεύεται στο $1,2, ενώ τα υπόλοιπα altcoins παραμένουν αρνητικά.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχασε άλλα $80 δισεκατομμύρια μέσα στη νύχτα και έχει πέσει στα $4,050 τρισεκατομμύρια στο CG.