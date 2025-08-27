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Τάσεις ανάκαμψης στην αγορά κρυπτονομισμάτων – Στη ζώνη των $111.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:26 - 27 Αυγ 2025

Τάσεις ανάκαμψης στην αγορά κρυπτονομισμάτων – Στη ζώνη των $111.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του Bitcoin ανέκαμψε προσωρινά, φτάνοντας λίγο πάνω από 112.000 δολάρια πριν από λίγες ώρες, αλλά στη συνέχεια οι πτωτικές τάσεις επανήλθαν, οδηγώντας το περιουσιακό στοιχείο ξανά κοντά στα 111.000 δολάρια. Αντίθετα, πολλά altcoins καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα κέρδη κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας.

Το Bitcoin έχανε σταδιακά έδαφος την περασμένη εβδομάδα, με αποκορύφωμα την Παρασκευή (22/8), όταν η τιμή του έπεσε κάτω από τα 112.000 δολάρια. Ήταν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εβδομάδων. Στη συνέχεια, ήρθε η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, η οποία εκτίναξε το περιουσιακό στοιχείο πάνω από 5.000 δολάρια.

Ωστόσο, το bitcoin αντιμετώπισε άμεση πίεση πώλησης στα 117.000 δολάρια και επέστρεψε στα 115.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε σε αυτό το επίπεδο, οι πτωτικές τάσεις το έριξαν απότομα την Κυριακή (24/8) κάτω από τα 111.000 δολάρια, καταστρέφοντας εκατομμύρια σε θέσεις long.

Αν και το Bitcoin ανέκαμψε αρχικά τη Δευτέρα (25/8) το πρωί, άρχισε να χάνει ξανά αξία αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και την Τρίτη (26/8) έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων, λίγο κάτω από τα 109.000 δολάρια.

Προσπάθησε να ανακάμψει γρήγορα, φτάνοντας στα 112.300 δολάρια. Ωστόσο, η πορεία του σταμάτησε και πάλι εκεί και το Bitcoin τώρα βρίσκεται στα 111.216,20 δολάρια, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 1,18%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει σταθεροποιηθεί στα 2,214 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει υποστεί ένα ακόμη πλήγμα και έχει μειωθεί στο 56,15%.

Ανοδικές τάσεις για τα altcoins

Η μεγαλύτερη είδηση στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων χθες προήλθε από την Trump Media and Technology Group, που συνδέεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε μια σημαντική συνεργασία με την Crypto.com. Η συνεργασία περιλαμβάνει την προσθήκη του εγγενούς token στην πλατφόρμα Truth Social και τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας που θα συγκεντρώσει σχεδόν το 20% της συνολικής προσφοράς.

Φυσικά, η τιμή του CRO εκτοξεύεται με διψήφιο ποσοστό (πάνω από 42%) και τώρα διαπραγματεύεται στα 0,23 δολάρια, που είναι ένα νέο ετήσιο υψηλό. Τα HYPE και OKB καταγράφουν κέρδη 8% και 2,6% αντίστοιχα. Τα BNB και LINK είναι, επίσης, σε θετικό έδαφος.

Το Ethereum ενισχύεται κατά 3,77% και βρίσκεται στα 4,596,02 δολάρια το XRP ανεβαίνει κατά 3,00% στα 3.0000 δολάρια και το Solana σημειώνει κέρδη 8,79% και είναι στα 204,63 δολάρια.

Το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 2,45% και διαμορφώνεται στα 3,8758 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 2,72% στα 0.8623 δολάρια και το Dogecoin κερδίζει 4,54% και βρίσκεται στα 0.2203 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανακάμψει πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό χαμηλό και ανέρχεται σε 3,947 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 14:35
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