ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ
Πολιτική
14:10 - 27 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρή επίθεση εξαπολύουν ο Παύλος Χρηστίδης και ο Νίκος Δήμας από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατά της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, κατηγορώντας την για παραπλάνηση σχετικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Επισημαίνουν ότι η Νίκη Κεραμέως αποκρύπτει τις πραγματικές επιπτώσεις της εφαρμογής 13ωρης εργασίας και της ατομικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ενώ υποβαθμίζει τις αντιδράσεις εργαζομένων και της ΓΣΕΕ. Τονίζουν τη σημασία της διαφοράς μεταξύ «συναίνεσης» και «άρνησης» στην υπερωριακή απασχόληση και καταγγέλλουν τη θεσμοθέτηση 6ης εργάσιμης ημέρας στον βιομηχανικό τομέα. Ακόμα, στη δήλωση των δύο, διαμηνύουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Χρηστίδη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Νίκου Δήμα, Γραμματέα Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας έχουν ως εξής:

«Αρχικά, επαναλαμβάνουμε προς την κυβέρνηση, ότι η περίοδος που χρησιμοποιούσε μιντιακά κόλπα για να περάσει τη γραμμή της τελείωσε. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιος έχει διαβάσει το νομοσχέδιο και ποιος όχι.

Από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα εργάζεται ο Έλληνας εργαζόμενος! Και η κυρία Κεραμέως το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό, αφού – όπως μας είπε – «ισχύει από το 2023», που κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία καρφώνοντας τον πρώην υπουργό της ίδιας κυβέρνησης.

Η Υπουργός, για ακόμη μια φορά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, παίζοντας με τις λέξεις.

Αποκρύπτει το σημαντικότερο: ότι η δυνατότητα άρνησης του εργαζόμενου να εργαστεί υπερωριακά οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου.

Αν, λοιπόν, η κυρία Κεραμέως θεωρεί πως δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, ας προχωρήσει σε αντικατάσταση της λέξης «άρνηση» με τη λέξη «συναίνεση». Είναι σαφές ότι η διαφορά είναι θεμελιώδης: όταν μιλάμε για συναίνεση, σημαίνει ότι υπάρχει πρόταση από τον εργοδότη και ελεύθερη αποδοχή από τον εργαζόμενο. Ενώ, όταν μιλάμε για άρνηση, πρόκειται για εντολή του εργοδότη, την οποία ο εργαζόμενος αρνείται να εκτελέσει.

Επέλεξε, δε, να μην πει λέξη για το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από τον μέσο Ευρωπαίο εργαζόμενο, καθώς και περισσότερα Σαββατοκύριακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή.

Δεν έδωσε ούτε σαφείς εξηγήσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικής συμφωνίας, ούτε για την ουσιαστική ματαίωση του σκοπού της άδειας, μέσω της κατάτμησής της ακόμη και σε χρονικά διαστήματα των πέντε ημερών.

Επέλεξε, τέλος, πολύ συνειδητά να αποκρύψει τη σφοδρή αντίδραση της ΓΣΕΕ. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, το έχουμε ξαναδεί.

Συστηματικά «ξεχνά» να αναφερθεί και στην έκτη ημέρα απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα, που πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και να μάχεται για τα δικαιώματά τους, μέσα και έξω από τη Βουλή. Η δέσμευση μας: καλύτερες ημέρες για όλους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΕΝΓΕ: Κάλεσμα συγκέντρωσης υγειονομικών στην Πρεσβεία του Ισραήλ την Παρασκευή 29/8 για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ
Ειδήσεις

ΟΕΝΓΕ: Κάλεσμα συγκέντρωσης υγειονομικών στην Πρεσβεία του Ισραήλ την Παρασκευή 29/8 για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ

ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής το Σεπτέμβριο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής το Σεπτέμβριο

Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis: Ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδείς καταθέσεις
Ειδήσεις

Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis: Ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδείς καταθέσεις

ΤτΕ: Αύξηση 2,1% στο ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο - Στα €21,5 δισ.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΤτΕ: Αύξηση 2,1% στο ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο - Στα €21,5 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ