Τεχνική αδυναμία στο Bitcoin: Κρίσιμη στήριξη στα $110.000 και ροή ρευστότητας προς τα alts

Το Bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου στα επίπεδα όπου βρισκόταν πριν από τις ήπιες (dovish) δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή — σχόλια που είχαν προκαλέσει σύντομη άνοδο στις αγορές μετοχών και κρυπτονομισμάτων.

Πιο αναλυτικά, η περασμένη εβδομάδα ήταν δύσκολη για το Bitcoin, με σταδιακή πτώση που κορυφώθηκε την Παρασκευή (22/8), λίγο πριν από την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, οπότε και έφτασε σε χαμηλό πολλών εβδομάδων λίγο κάτω από τα $112.000.

Οι αναφορές του Πάουελ για ενδεχόμενες μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων προκάλεσαν άμεσο ράλι, εκτοξεύοντας το BTC πάνω από τα $117.000, αλλά η άνοδος αποδείχθηκε βραχύβια. Μέχρι το Σαββατοκύριακο είχε επιστρέψει στα $115.000, ενώ το βράδυ της Κυριακής (24/8) και το πρωί της Δευτέρας (25/8) σημειώθηκε νέα πτώση, κάτω από τα $111.000 — επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τις 10 Ιουλίου.

Η αντιστροφή της τιμής του Bitcoin έχει σταματήσει την ανοδική πορεία του Ethereum και έχει προκαλέσει απώλειες στην ευρύτερη αγορά altcoins. Ο δείκτης CoinDesk 20 (CD20) καταγράφει πτώση 3% σε 24ωρη βάση, ενώ ο ευρύτερος CoinDesk 80 (CD80) έχει σημειώσει απώλειες 3,74% έως την ώρα σύνταξης.

Ο Alex Kuptsikevich, ανώτερος αναλυτής της FxPro, σημείωσε ότι η ρευστότητα φαίνεται να μετατοπίζεται από το bitcoin προς τα altcoins. «Το Bitcoin διαπραγματεύεται στα $112.000, έχοντας υποχωρήσει έως τα $110.000 — το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουλίου. Η άνοδος της Παρασκευής προσέλκυσε νέους πωλητές, σπρώχνοντας το BTC κάτω από τον 50ήμερο κινητό μέσο όρο. Προς το παρόν, η ρευστότητα φαίνεται να μετακινείται προς το Ethereum και άλλα altcoins, όπως το Solana. Ωστόσο, δεν αποκλείεται αυτό να αποτελεί πρόδρομο ενός ευρύτερου κύκλου ‘sell-on-rise’ (πώληση στην άνοδο), που ενδέχεται να επεκταθεί και στα altcoins», σημείωσε.

Στην ίδια γραμμή, η Lookonchain, εταιρεία blockchain analytics, ανέφερε ότι μια γνωστή "φάλαινα" του bitcoin, που είχε λάβει 100.000 BTC στο παρελθόν, άρχισε να διαφοροποιεί τις τοποθετήσεις της σε ether το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η QCP Capital από τη Σιγκαπούρη παρενέβη με πιο μακροπρόθεσμη οπτική, αναφέροντας: «Βραχυπρόθεσμα, το BTC φαίνεται να χάνει δυναμική έναντι του ETH, αλλά η διαρθρωτική μας προσέγγιση για το bitcoin παραμένει θετική. Όπως συνέβη και τον Ιούλιο, όταν απορροφήθηκαν περίπου 80.000 BTC από παλαιά αποθέματα, αναμένουμε οι θεσμικοί επενδυτές να συνεχίσουν να αγοράζουν τις πτώσεις επιλεκτικά».

Η Metaplanet, εισηγμένη στο Τόκιο, ανακοίνωσε την απόκτηση επιπλέον 103 BTC, αυξάνοντας τα συνολικά της αποθέματα σε 18.991 BTC. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από δημόσια στήριξη του Ιάπωνα Υπουργού Οικονομικών για τα ρυθμισμένα crypto assets ως εργαλείο διαφοροποίησης σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Ρεκόρ στην αγορά παραγώγων – Άλμα όγκου συναλλαγών

Οι διακυμάνσεις των τιμών από την Παρασκευή έχουν προκαλέσει σημαντική κινητικότητα στην αγορά παραγώγων. Η πλατφόρμα Hyperliquid, που προσφέρει perpetual futures on-chain, ανακοίνωσε νέο ρεκόρ με 24ωρο όγκο spot στα $3,4 δισ., κυρίως λόγω των αυξημένων καταθέσεων σε BTC και ETH.

Το ανταλλακτήριο κατατάσσεται πλέον δεύτερο σε όγκο spot συναλλαγών BTC μεταξύ όλων των κεντρικοποιημένων και αποκεντρωμένων πλατφορμών, με $1,5 δισ. σε 24ωρο όγκο.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά κρυπτογράφησης

Αν και σημειώθηκε αρχικά αναπήδηση πάνω από τα 113.000 δολάρια, η πίεση των πωλητών έχει οδηγήσει ξανά το Bitcoin κάτω από τα 112.000 δολάρια.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) διαπραγματεύεται στα 111.282,50 δολάρια με ημερήσιες απώλειες που πλησιάζουν το 3%. Η κεφαλαιοποίηση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος έχει περιοριστεί στα 2,225 τρισ. δολάρια, με την κυριαρχία του στην αγορά να κυμαίνεται λίγο πάνω από το 56% (σύμφωνα με CoinGecko).

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κυμαίνεται στα 4.597,89 δολάρια με απώλειες 3,15% και το Solana στα 197,53 δολάρια υποχωρώντας κατά 3,40%.

Το τοπίο είναι εξίσου αρνητικό και στα υπόλοιπα alts, με το XRP να βρίσκεται στα 2,94 δολάρια υποχωρώντας κατά 2,22%, το Dogecoin να χάνει 4,38% στο 0,2196 δολάριο και το Cardano να σημειώνει απώλειες 2,89% στο 0,8668 δολάριο.

Εν τω μεταξύ, το Litecoin κάνει «βουτιά» 5,93% στα 111,45 δολάρια, ακολουθούμενο από το Pudgy Penguins που χάνει 7,33% στο 0,03171 δολάριο.

Στον αντίποδα, το Monero (XMR) καταφέρνει να μείνει στα «πράσινα» με κέρδη 1,81% στα 273,81 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 200 δισ. δολάρια, αγγίζοντας τα 3,93 τρισ. δολάρια.