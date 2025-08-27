ΟΕΝΓΕ: Κάλεσμα συγκέντρωσης υγειονομικών στην Πρεσβεία του Ισραήλ την Παρασκευή 29/8 για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία, καταγγέλλοντας τον βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις από το Ισραήλ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 δημοσιογράφοι.

Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει οργή για την επίθεση, κάνοντας λόγο για στοχευμένη εξόντωση του παλαιστινιακού λαού και καταγγέλλει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξή της προς το Ισραήλ. Ζητά τη διακοπή κάθε συνεργασίας με ισραηλινούς θεσμούς και καλεί τα σωματεία υγειονομικών να συμμετάσχουν μαζικά στη διαμαρτυρία, ενισχύοντας την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της «Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το νέο διπλό φονικό χτύπημα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους μεταξύ των οποίων και 5 δημοσιογράφοι.

Μόνο αγανάκτηση και οργή προκαλούν οι δικαιολογίες του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου για τη νέα ισραηλινή θηριωδία και τα κροκοδείλια δάκρυα των συμμάχων του ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Ο βομβαρδισμός ενός από τα βασικά νοσοκομεία στη νότια Γάζα δεν ήταν ένα λάθος, όπως προκλητικά ισχυρίζεται ο ισραηλινός κατοχικός στρατός, αφού μετά το πρώτο πλήγμα ακολούθησε και δεύτερο με στόχο τη δολοφονία των διασωστών και των δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί. Είναι μία ακόμη στοχευμένη ενέργεια, ενταγμένη στο σχέδιο εξόντωσης του πολύπαθου παλαιστινιακού λαού και της «συστηματικής αποδόμησης του συστήματος υγείας» για να αποκλειστεί η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ από τον Οκτώβριο του 2023 έχει ισοπεδωθεί το 50% των νοσοκομείων της Γάζας, μόλις 18 από τα 36 λειτουργούν μερικώς, ενώ πάνω από 600 υγειονομικοί έχουν δολοφονηθεί.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βαμμένα τα χέρια της με το αίμα του αμάχων, των παιδιών, των γιατρών και των νοσηλευτών στη Γάζα, παρέχει κάλυψη και στήριξη στη γενοκτονία και τη λιμοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, εμβαθύνει τη συμφωνίες με τους φονιάδες σε όλους τους τομείς, και στον τομέα της υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2024, ο υπουργός εμπορίου της υγείας και διαχείρισης της μιζέριας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαριεντιζόταν με τον ομόλογό του της κυβέρνησης Νετανιάχου, και έπλεκε το εγκώμιο για τη «δήθεν» περίθαλψη των παλαιστίνιων τραυματιών, την ίδια στιγμή που νοσοκομεία στη Γάζα βομβαρδίζονταν, θάβοντας και καίγοντας ζωντανούς χιλιάδες ασθενείς.

Είναι πρόκληση για τον ελληνικό λαό και τους υγειονομικούς της πατρίδας μας, που από την πρώτη στιγμή έχουμε πάρει το πλευρό του ηρωικού παλαιστινιακού λαού στον αγώνα του για να ζήσει ελεύθερος στη δική του πατρίδα.

Απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε οικονομική, πολιτική συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος δολοφόνο. Καλούμε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, τους ιατρικούς συλλόγους και τις επιστημονικές εταιρείες να προχωρήσουν σε δημόσια και επίσημη διακοπή των σχέσεων τους με επίσημους φορείς και ιδρύματα του ισραηλινού κράτους, και με οργανισμούς που έχουν οργανική σύνδεση με αυτά, στο πλαίσιο της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης!

Καλούμε τους συναδέλφους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία την Παρασκευή 29/8 στις 7:00μ.μ.! Καλούμε τα σωματεία των υγειονομικών να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να συμμετέχουν μαζικά».