ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΕΝΓΕ: Κάλεσμα συγκέντρωσης υγειονομικών στην Πρεσβεία του Ισραήλ την Παρασκευή 29/8 για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ
Ειδήσεις
13:54 - 27 Αυγ 2025

ΟΕΝΓΕ: Κάλεσμα συγκέντρωσης υγειονομικών στην Πρεσβεία του Ισραήλ την Παρασκευή 29/8 για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία, καταγγέλλοντας τον βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις από το Ισραήλ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 δημοσιογράφοι.

Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει οργή για την επίθεση, κάνοντας λόγο για στοχευμένη εξόντωση του παλαιστινιακού λαού και καταγγέλλει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξή της προς το Ισραήλ. Ζητά τη διακοπή κάθε συνεργασίας με ισραηλινούς θεσμούς και καλεί τα σωματεία υγειονομικών να συμμετάσχουν μαζικά στη διαμαρτυρία, ενισχύοντας την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της «Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το νέο διπλό φονικό χτύπημα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους μεταξύ των οποίων και 5 δημοσιογράφοι.

Μόνο αγανάκτηση και οργή προκαλούν οι δικαιολογίες του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου για τη νέα ισραηλινή θηριωδία και τα κροκοδείλια δάκρυα των συμμάχων του ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Ο βομβαρδισμός ενός από τα βασικά νοσοκομεία στη νότια Γάζα δεν ήταν ένα λάθος, όπως προκλητικά ισχυρίζεται ο ισραηλινός κατοχικός στρατός, αφού μετά το πρώτο πλήγμα ακολούθησε και δεύτερο με στόχο τη δολοφονία των διασωστών και των δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί. Είναι μία ακόμη στοχευμένη ενέργεια, ενταγμένη στο σχέδιο εξόντωσης του πολύπαθου παλαιστινιακού λαού και της «συστηματικής αποδόμησης του συστήματος υγείας» για να αποκλειστεί η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ από τον Οκτώβριο του 2023 έχει ισοπεδωθεί το 50% των νοσοκομείων της Γάζας, μόλις 18 από τα 36 λειτουργούν μερικώς, ενώ πάνω από 600 υγειονομικοί έχουν δολοφονηθεί.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βαμμένα τα χέρια της με το αίμα του αμάχων, των παιδιών, των γιατρών και των νοσηλευτών στη Γάζα, παρέχει κάλυψη και στήριξη στη γενοκτονία και τη λιμοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, εμβαθύνει τη συμφωνίες με τους φονιάδες σε όλους τους τομείς, και στον τομέα της υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2024, ο υπουργός εμπορίου της υγείας και διαχείρισης της μιζέριας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαριεντιζόταν με τον ομόλογό του της κυβέρνησης Νετανιάχου, και έπλεκε το εγκώμιο για τη «δήθεν» περίθαλψη των παλαιστίνιων τραυματιών, την ίδια στιγμή που νοσοκομεία στη Γάζα βομβαρδίζονταν, θάβοντας και καίγοντας ζωντανούς χιλιάδες ασθενείς.

Είναι πρόκληση για τον ελληνικό λαό και τους υγειονομικούς της πατρίδας μας, που από την πρώτη στιγμή έχουμε πάρει το πλευρό του ηρωικού παλαιστινιακού λαού στον αγώνα του για να ζήσει ελεύθερος στη δική του πατρίδα.

Απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε οικονομική, πολιτική συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος δολοφόνο. Καλούμε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, τους ιατρικούς συλλόγους και τις επιστημονικές εταιρείες να προχωρήσουν σε δημόσια και επίσημη διακοπή των σχέσεων τους με επίσημους φορείς και ιδρύματα του ισραηλινού κράτους, και με οργανισμούς που έχουν οργανική σύνδεση με αυτά, στο πλαίσιο της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης!

Καλούμε τους συναδέλφους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία την Παρασκευή 29/8 στις 7:00μ.μ.! Καλούμε τα σωματεία των υγειονομικών να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να συμμετέχουν μαζικά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής το Σεπτέμβριο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής το Σεπτέμβριο

Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis: Ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδείς καταθέσεις
Ειδήσεις

Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis: Ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδείς καταθέσεις

ΤτΕ: Αύξηση 2,1% στο ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο - Στα €21,5 δισ.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΤτΕ: Αύξηση 2,1% στο ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο - Στα €21,5 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων
Ειδήσεις

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Κωνσταντοπούλειο: Υγειονομικοί υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες το Γεωργιάδη - Στο επίκεντρο ελλείψεις προσωπικού και χαμηλοί μισθοί
Υγεία

Κωνσταντοπούλειο: Υγειονομικοί υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες το Γεωργιάδη - Στο επίκεντρο ελλείψεις προσωπικού και χαμηλοί μισθοί 

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου (28/2)
Ειδήσεις

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου (28/2)

Μία αιωνιότητα ανάμεσα στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 και του 2026
Ανεμοδείκτης

Μία αιωνιότητα ανάμεσα στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 και του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ