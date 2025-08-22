Ανοδικές τάσεις για Bitcoin και altcoins μετά τις δηλώσεις Πάουελ

Το Bitcoin έχει ανέβει πάνω από 3% από τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Αντίστοιχο άλμα πραγματοποιούν και τα altcoins, με το Ethereum να «σκαρφαλώνει» πάνω από 9%.

Ο δείκτης CoinDesk 20, που παρακολουθεί τα μεγαλύτερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, υποχώρησε στα 3.996 το μεσημέρι της Παρασκευής, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,46% από το άνοιγμα πάνω από τα 4.012. Το χαμηλό της ημέρας έφτασε τα 3.957, δείχνοντας ότι η υποχώρηση ήταν ευρεία και δεν περιορίστηκε μόνο στο Bitcoin.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το Bitcoin έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα τα 124.000 δολάρια, αλλά υποχώρησε σχεδόν 10% στα 112.000 δολάρια αυτήν την εβδομάδα. Επιπλέον, οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο μειώθηκαν γρήγορα από σχεδόν 100% σε 69%, λίγες ώρες πριν την ομιλία του Πάουελ. Στη συνέχεια, μετά την ομιλία του Πάουελ, οι πιθανότητες για νομισματική χαλάρωση ανέκαμψαν ξανά σε περίπου 90%, σύμφωνα με το CME FedWatch.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στα 116.539,75 δολάρια, με ημερήσια άνοδο 3,30%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα 2,311 τρισεκατομμύρια δολάρια και η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέρχεται στο 56,95% σύμφωνα με το CoinGecko.

«Εκτοξεύονται» τα altcoins

Το Ethereum ενισχύεται κατά 9,51% και βρίσκεται στα 4,647.52 δολάρια το XRP ανεβαίνει κατά 4,99% στα 3.0303 δολάρια και το Solana σημειώνει κέρδη 6,21% και είναι στα 192,89 δολάρια.

Το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 4,39% και διαμορφώνεται στα 3,9610 δολάρια, το Cardano ανεβαίνει κατά 6,20% στα 0.9120 δολάρια και το Dogecoin ενισχύεται 7,04% και βρίσκεται στα 0.2306 δολάρια.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ανέρχεται σε 4,058 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.