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Αλλαγή σκηνικού στα crypto: Σε χαμηλό 7 εβδομάδων το Bitcoin – Στροφή κεφαλαίων στο Ethereum
Νομίσματα
11:59 - 26 Αυγ 2025

Αλλαγή σκηνικού στα crypto: Σε χαμηλό 7 εβδομάδων το Bitcoin – Στροφή κεφαλαίων στο Ethereum

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί της Τρίτης (26/8), το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών, καταγράφοντας χαμηλό επτά εβδομάδων, ενώ οι επενδυτές στρέφονται στο Ether, που ενισχύεται ως το νέο αγαπημένο των traders.

Πιο αναλυτικά, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να προστατευτούν από περαιτέρω πτώση, το Bitcoin δοκιμάζει κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες, απομακρυνόμενο από τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει στα μέσα Αυγούστου. Στον αντίποδα βρίσκεται το Ethereum που προσελκύει νέα κεφάλαια και βλέπει ιστορικά υψηλά, παρόλο που και αυτό σήμερα (όπως και χθες) καταγράφει σημαντικές ημερήσιες απώλειες.

Έτσι, πολλές αναλύσεις επισημαίνουν ότι η πτώση του Bitcoin συμπίπτει με την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το Ethereum, το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως η βασική επιλογή των επενδυτών. Το Ethereum άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στα 4.955 δολάρια την Κυριακή (24/8), αν και έχει καταγράψει ήπια διόρθωση έκτοτε, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να ποντάρουν στην ανοδική του πορεία.

Τον Αύγουστο, τα επενδυτικά κεφάλαια των ΗΠΑ που επικεντρώνονται στο Bitcoin σημείωσαν καθαρές εκροές που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αντίθετα, τα funds που σχετίζονται με το Ethereum προσέλκυσαν εισροές 3,3 δισ. δολαρίων, αντανακλώντας μια ευρύτερη μετατόπιση επενδυτικής προτίμησης. Παρ’ όλα αυτά, και τα δύο βασικά κρυπτονομίσματα εμφανίζουν απώλειες.

«Η εβδομάδα ξεκίνησε με εκτεταμένες ρευστοποιήσεις αξίας άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων σε όλη την αγορά κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο Sean Dawson, επικεφαλής ανάλυσης στην Derive.xyz. Οι ρευστοποιήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο Ethereum (324 εκατ. δολάρια) και στο Bitcoin (209 εκατ. δολάρια).

Τα δεδομένα από την αγορά παραγώγων δείχνουν αυξημένη ζήτηση για προστατευτικές στρατηγικές (puts) σε σύγκριση με τις ανοδικές θέσεις (calls), κάτι που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για πιθανή πτώση του Bitcoin προς τα 100.000 δολάρια και του Ether προς τα 4.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα το πρωί, το Bitcoin βρέθηκε στα 108.719 δολάρια, προτού καταφέρει να ανακάμψει εν μέρει, ώστε να διαπραγματεύεται τώρα περί τα 110,362.72 δολάρια, περιορίζοντας τις απώλειές του λίγο κάτω από το 1%. Παράλληλα, το Ethereum «παίζει» στα 4.430,35 δολάρια με χασούρα που ξεπερνά το 3,5%.

Η κεφαλαιοποίηση του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης βρίσκεται στα 2,20 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά λίγο κάτω από το 58%.

Την ίδια στιγμή, και τα υπόλοιπα στοιχεία κρυπτογράφησης συνεχίζουν να σημειώνουν απώλειες, με το XRP να πέφτει στα 2,92 δολάρια (-1,05%), το Solana να κάνει «βουτιά» 5,60% στα 188,83 δολάρια, το Dogecoin να χάνει 4,68% στο 0,2108 δολάριο και το Cardano να υποχωρεί κατά 4% σχεδόν στο 0,8387 δολάριο.

Παράλληλα, το Litecoin διαπραγματεύεται στα 110,43 δολάρια με απώλειες 2,02% και το Shiba Inu στο 0,00001217 δολάριο με -2,40%, ενώ το Monero (XMR) χάνει 4,23% στα 263,26 δολάρια.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης κινείται στα 3,871 τρισ. δολάρια, με απώλειες γύρω στο 2%.

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