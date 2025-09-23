Αστάθεια στην αγορά κρυπτονομισμάτων - Κοντά στα $113.000 το Bitcoin

Η αρνητική μεταβολή της τιμής του Bitcoin τη Δευτέρα (22/9) οδήγησε το περιουσιακό στοιχείο ακόμη πιο χαμηλά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23/9), όταν έπεσε στα 111.600 δολάρια για πρώτη φορά σε δύο εβδομάδες.

Το κύριο κρυπτονόμισμα κινούνταν ανοδικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, ειδικά την Πέμπτη (18/9), αφότου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τελικά τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης, το Bitcoin είχε σταθεροποιηθεί στα 116.000 δολάρια, αλλά ανέβηκε στα 118.000 δολάρια την Πέμπτη το πρωί, σημειώνοντας μηνιαίο υψηλό.

Ωστόσο, η άνοδος της τιμής δεν διήρκεσε πολύ, καθώς το Bitcoin άρχισε να χάνει έδαφος σχεδόν αμέσως και έπεσε στα 115.200 δολάρια την Παρασκευή (19/9). Βρήκε στήριξη εκεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και το πέρασε με ήπιες διακυμάνσεις μεταξύ αυτού του επιπέδου και των 116.000 δολαρίων.

Ωστόσο, η Δευτέρα ξεκίνησε με μια απότομη πτώση. Αρχικά, το Bitcoin έπεσε στα 114.400 δολάρια, πριν οι «αρκούδες» ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς και το ωθήσουν προς τα κάτω στα 112.000 δολάρια, αφήνοντας πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκκαθαρίσεις σε ολόκληρη την αγορά.

Το Bitcoin ανέκαμψε τις επόμενες ώρες, αλλά έπεσε ξανά νωρίτερα σήμερα σε ένα νέο χαμηλό δύο εβδομάδων στα 111.600 δολάρια. Έχει ανακτήσει κάποιο έδαφος από τότε και τώρα βρίσκεται κοντά στα 113.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin βρίσκεται στα 112,824.52 δολάρια, σημειώνοντας ήπια πτώση 0,15%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 2,247 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG και η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει ανέβει στο 56,33%.

Τα περισσότερα altcoins μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης παρουσίασαν χθες τεράστιες απώλειες. Τώρα, όμως, βρίσκονται ελαφρώς στο πράσινο, συμπεριλαμβανομένων των LINK και SUI. Τα BNB, TRX και HYPE εξακολουθούν να παρουσιάζουν μικρές απώλειες σε ημερήσια βάση.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 0,04% και βρίσκεται στα 4,188.88 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 1,47% στα 2.8649 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 1,58% και είναι στα 218,31 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 10,78% και διαμορφώνεται στα 4,0117 δολάρια, το Cardano διολισθαίνει κατά 0,38% στα 0.8206 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 0,08% και βρίσκεται στα 0.2399 δολάρια.

Το εγγενές token της Avalanche είναι μία από τις λίγες εξαιρέσεις. Το AVAX έχει εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 10,2% σε ημερήσια βάση και τώρα διαπραγματεύεται κοντά στα 34,30 δολάρια. Το CRO έχει επίσης ανακάμψει αρκετά καλά, όπως και το NEAR.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανακτήσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια από το πρόσφατο χαμηλό και έχει φτάσει τα 3,988 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.