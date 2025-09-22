Σε βαθύ κόκκινο τα crypto: Πτωτικό σερί για Bitcoin και alts με ρεκόρ ρευστοποιήσεων

Το τελευταίο 24ωρο, η αγορά κρυπτογράφησης παρουσίασε έντονη αδυναμία, σε ευθυγράμμιση με τη πτωτική τάση που επικρατεί στα options μετά την απόφαση της Fed για την επιτοκιακή πολιτική, καθώς και την ανθεκτικότητα του δείκτη δολαρίου.

Έτσι, το Bitcoin υποχώρησε πάνω από 2,6% κατρακυλώντας σε χαμηλό 12 ημερών στα 112.000 δολάρια, ενώ το Ethereum έπεσε πάνω από 6%, υποχωρώντας στα 4.000 δολάρια.

Ο γενικός δείκτης CoinDesk 20 υποχώρησε σχεδόν 8% και ο CoinDesk 80 κατά 7,5%, γεγονός που δείχνει τη γενικευμένη αδυναμία της αγοράς.

Ακόμη, στον προ-χρηματιστηριακό κύκλο των ΗΠΑ, οι μετοχές σχετιζόμενες με crypto παρουσίασαν επίσης πιέσεις. Η εταιρεία επενδύσεων σε Bitcoin MicroStrategy (MSTR) και το ανταλλακτήριο Coinbase (COIN) σημείωσαν απώλειες 2,8%. Αντίθετα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον δείκτη S&P 500 υποχώρησαν ελαφρώς, μόλις κατά 0,2%.

Υγιής Διόρθωση ή Ανησυχητική Πτώση;

Κάποιοι αναλυτές χαρακτηρίζουν αυτή τη διόρθωση υγιή, καθώς βοηθά στην απομόχλευση της αγοράς και θέτει τις βάσεις για πιο σταθερή άνοδο. Σημειώνεται ότι η πτώση προκάλεσε την εκκαθάριση θέσεων αξίας περίπου $1,5 δισεκατομμυρίου από μοχλευμένες crypto θέσεις.

Ωστόσο, άλλοι παραμένουν πιο επιφυλακτικοί. «Οι συνολικές εισροές κεφαλαίων δεν είναι αρκετά ισχυρές για να σπρώξουν το bitcoin σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα», δήλωσε ο Markus Thielen, ιδρυτής της 10x Research.

Από την αρχή του έτους, οι αγορές κρυπτονομισμάτων έχουν προσελκύσει περίπου $140,5 δισεκατομμύρια σε εισροές:

$63,1 δισ. από stablecoins

από stablecoins $52,4 δισ. σε bitcoin μέσω ETF, futures και MicroStrategy

σε bitcoin μέσω ETF, futures και MicroStrategy $24,9 δισ. σε ether

Bitcoin vs Ethereum: Τι «λένε» τα ETFs

Το Ethereum είχε πάρει τα ηνία το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ανανεωμένη προτίμηση στο Βitcoin έναντι του Εthereum.

Μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο, τα ETF bitcoin που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ συγκέντρωσαν πάνω από 3,48 δισ. δολάρια, ενώ τα αντίστοιχα ETF για Εtherreum μόλις 406,87 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της SoSoValue.

Η Matrixport σημειώνει επίσης ότι η ζήτηση από treasury εταιρειών που εστιάζουν στο Ethereum έχει αρχίσει να εξασθενεί.

«Τους τελευταίους μήνες, οι βασικοί αγοραστές ήταν εταιρείες treasury με επίκεντρο το Ethereum, αλλά με τη μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού τους, η δυνατότητά τους να επενδύσουν περαιτέρω κεφάλαια είναι περιορισμένη. Από τεχνικής άποψης, πιο αυστηρή διαχείριση κινδύνου φαίνεται συνετή», ανέφερε η εταιρεία.

Πίεση και στο HYPE Token – Πούλησε ο Arthur Hayes

Το οικογενειακό fund του Arthur Hayes, με την ονομασία Maelstrom, προειδοποιεί για δοκιμασία προσφοράς στο token HYPE του αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου Hyperliquid.

Περίπου 237,8 εκατομμύρια HYPE tokens αναμένεται να αποδεσμευτούν σταδιακά μέσα σε 24 μήνες, πράγμα που αντιστοιχεί σε μέση αύξηση προσφοράς σχεδόν 500 εκατ. δολάρια τον μήνα.

Ο Hayes φέρεται να πούλησε 96.600 HYPE tokens, αξίας 5,1 εκατομμυρίων δολαρίων, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (22/9). Η τιμή του token έπεσε κοντά στα 46 δολάρια, σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες ημέρες απωλειών.

Ημερήσιες τάσεις

Η έντονη πτώση των τιμών έχει προκαλέσει ένα «κύμα» ρευστοποιήσεων, το οποίο εκτοξεύθηκε στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση.

Το Bitcoin έχει σημειώσει μία ελαφριά ανάκαμψη κι έτσι, το μεσημέρι της Δευτέρας λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), ανεβαίνει και πάλι προς τα 113.000 δολάρια. Πιο συγκεκριμένα, «παίζει» στα 112.911,87 δολάρια, διατηρώντας, ωστόσο, τις απώλειές του ψηλά (-2,38%). Η κεφαλαιοποίησή του βρίσκεται στα 2,25 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά έχει κατάτι αυξηθεί στο 56,4%.

Την ίδια στιγμή, τα πράγμα για το Ethereum συνεχίζουν να μην είναι καλά, αφού με απώλειες 6,17% διαπραγματεύεται στα 4.187,56 δολάρια.

Το XRP χάνει λίγο πάνω από 5,20% στα 2,82 δολάρια, ενώ το Solana κάνει «βουτιά» 7,13% στα 221,76 δολάρια.

Το Dogecoin βρίσκεται σε πολύ χειρότερη φάση, καθώς κατρακυλάει κατά 10% περίπου στο 0,2395 δολάριο και το Cardano χάνει 6,80% στο 0,8227 δολάριο.

Το HYPE σημειώνει επίσης μεγάλες απώλειες καθώς με -7,28% «παίζει» στα 48,62 δολάρια και το Litecoin κάνει «βουτιά» της τάξης του 8% στα 105,61 δολάρια.

Εντυπωσιακές είναι και οι απώλειες του Cronos που υπερβαίνουν το 10% (-10,48%), φέρνοντάς το στο 0,2022 δολάριο, ενώ το Shiba Inu χάνει με τη σειρά του 6,32% στο 0,00001210 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς βρίσκεται στα 3,89 τρισ. με χασούρα γύρω το 3,6%.