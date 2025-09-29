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Bitcoin: Ξεπέρασε τα $112.000 - Στα πράσινα και τα Altcoins με «μπροστάρη» το Hype
Νομίσματα
14:44 - 29 Σεπ 2025

Bitcoin: Ξεπέρασε τα $112.000 - Στα πράσινα και τα Altcoins με «μπροστάρη» το Hype

Reporter.gr Newsroom
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Τις τελευταίες 24 ώρες η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσίασε πράσινο κύμα, με το Bitcoin (BTC) να ξεπερνά τα $112.000. Πολλά από τα κορυφαία altcoins, όπως τα Hyperliquid (HYPE), Ripple (XRP) και Binance Coin (BNB), είχαν ακόμα καλύτερη απόδοση.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Δευτέρας 29/9 το Bitcoin παρουσιάζει άνοδο 2,43% στα 112.116,78 δολάρια. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων κατευθύνεται ξανά προς τα $4 τρισεκατομμύρια, αν και παραμένει ελαφρώς κάτω από αυτό το επίπεδο.

Η περασμένη εβδομάδα, ιδίως οι τελευταίες μέρες της, δεν ήταν θετική για το BTC, με την τιμή να υποχωρεί προσωρινά κάτω από τα $109.000. Το Σαββατοκύριακο οι πωλητές είχαν τον έλεγχο, αλλά πριν από μερικές ώρες οι αγοραστές ανέτρεψαν την τάση και το BTC σχημάτισε μια σημαντική πράσινη κηροπήγη. Η αξία του αυξήθηκε έως και $112.300 πριν σταθεροποιηθεί στα $112.000 (σύμφωνα με δεδομένα του CoinGecko). Η ανάκαμψη μπορεί να συνεχιστεί μέσα στην εβδομάδα, εφόσον οι επερχόμενες οικονομικές ανακοινώσεις, όπως τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ, είναι θετικές. Η Federal Reserve παρακολουθεί στενά αυτού του τύπου τις εκθέσεις για να καθορίσει την πολιτική επιτοκίων.

Πολλοί αναλυτές και συμμετέχοντες της αγοράς εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι ο Οκτώβριος μπορεί να φέρει πρόσθετα κέρδη για το Bitcoin. Ιστορικά, ο μήνας αυτός έχει αποδειχθεί ισχυρός για την αγορά κρυπτονομισμάτων, φαινόμενο που η κοινότητα αποκαλεί «Uptober». Μετά την τελευταία ανάκαμψη, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ανέρχεται σε $2,23 τρισεκατομμύρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει περίπου στο 56,4%.

Το HYPE ηγείται της ανόδου των altcoins

Το Ethereum (ETH), το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, παρουσιάζεται αυξημένο κατά 2,82% στα 4.108,66 δολάρια και καταγράφοντας αντίστοιχη άνοδο με το BTC. Ωστόσο, πολλά άλλα γνωστά altcoins είχαν ακόμα καλύτερη απόδοση. Το HYPE, το token του αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου Hyperliquid, εκτοξεύτηκε κατά 7%, προσεγγίζοντας τα $48. Αυτή την ώρα η άνοδος του κυμαίνεται στα 5,97% και 46,16 δολάρια. Το Ripple (XRP) αυξάνεται κατά 3,10% στα $2,86, ενώ το Binance Coin (BNB) επανέκτησε το ψυχολογικό όριο των $1.000 μετά από ημερήσια άνοδο 3,43% και κυμαίνεται στα 1.007,28 δολάρια.

Μέσα στο top 100 κρυπτονομισμάτων, μόνο λίγα παρουσίασαν μικρές απώλειες το τελευταίο 24ωρο, όπως τα TRON (TRX) με πτώση στα 0,74% και 0,3338 δολάριο και το Plasma (XPL) μεγάλη πτώση κατά 8,86% στα 1,29 δολάρια. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,5% και διαμορφώνεται περίπου στα $3,96 τρισεκατομμύρια.

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