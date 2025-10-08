Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum

Η αρχή της εβδομάδας έφερε περαιτέρω κέρδη για το κυριότερο κρυπτονόμισμα, που άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 126.000$ στις 6 Οκτωβρίου. Οι αγοραστές, όμως, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ορμή και η τιμή κινείται πτωτικά από τότε.
Πριν λίγες ώρες, το BTC έπεσε μέχρι τα 120.700$ πριν ανακάμψει, το μεσημέρι της Τετάρτης, στα 123.018,22 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 1,22%. Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για υγιή διόρθωση ή για την αρχή μιας νέας πτωτικής τάσης. Οι μεγάλες εισροές σε spot BTC ETFs και η μειούμενη ποσότητα νομισμάτων που βρίσκονται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων δείχνουν ότι το πρώτο σενάριο είναι πιθανότερο. Μετά τη διόρθωση, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin υποχώρησε περίπου στα 2,42 τρισ. $, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει σταθερή γύρω στο 56,9%.
Σε πτωτική πορεία τα altcoins
Η πλειονότητα των κορυφαίων altcoins ακολούθησε την πορεία του BTC. Το Ethereum (ETH) σημειώνει πτώση 4,35% την τελευταία μέρα, υποχωρώντας στα 4.507,68$. Το Ripple (XRP) υποχωρεί 3,11% στα 2,88$, ενώ το Solana (SOL) σημειώνει πτώση 3,54% στα 222,53 δολάρια και το Dogecoin (DOGE) πέφτει κατά 4,41% στο 0,2505 δολάριο.
Παράλληλα, κάποια altcoins παραμένουν θετικά, όπως το HYPE με κέρδη 1,08% στα 46,46 δολάρια, το MANTLE που σημειώνει κέρδη 4,70% στα 2,44 δολάρια και το Monero με κέρδη 0,75% στα 325,26 δολάρια.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε κατά 2% τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχεται περίπου στα 4,27 τρισ. $.