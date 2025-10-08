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Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum
Νομίσματα
14:11 - 08 Οκτ 2025

Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά κρυπτονομισμάτων, που γνώριζε ράλι από την αρχή του Οκτωβρίου, σημείωσε σημαντική υποχώρηση τις τελευταίες 24 ώρες. Το Bitcoin έχασε 5.000 δολάρια σε μία μέρα πριν ξεκινήσει μια πορεία ανάκαμψης το μεσημέρι της Τετάρτης 8/10. 

Η αρχή της εβδομάδας έφερε περαιτέρω κέρδη για το κυριότερο κρυπτονόμισμα, που άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 126.000$ στις 6 Οκτωβρίου. Οι αγοραστές, όμως, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ορμή και η τιμή κινείται πτωτικά από τότε.

Πριν λίγες ώρες, το BTC έπεσε μέχρι τα 120.700$ πριν ανακάμψει, το μεσημέρι της Τετάρτης, στα 123.018,22 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 1,22%. Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για υγιή διόρθωση ή για την αρχή μιας νέας πτωτικής τάσης. Οι μεγάλες εισροές σε spot BTC ETFs και η μειούμενη ποσότητα νομισμάτων που βρίσκονται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων δείχνουν ότι το πρώτο σενάριο είναι πιθανότερο. Μετά τη διόρθωση, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin υποχώρησε περίπου στα 2,42 τρισ. $, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει σταθερή γύρω στο 56,9%.

Σε πτωτική πορεία τα altcoins

Η πλειονότητα των κορυφαίων altcoins ακολούθησε την πορεία του BTC. Το Ethereum (ETH) σημειώνει πτώση 4,35% την τελευταία μέρα, υποχωρώντας στα 4.507,68$. Το Ripple (XRP) υποχωρεί 3,11% στα 2,88$, ενώ το Solana (SOL) σημειώνει πτώση 3,54% στα 222,53 δολάρια και το Dogecoin (DOGE) πέφτει κατά 4,41% στο 0,2505 δολάριο.

Παράλληλα, κάποια altcoins παραμένουν θετικά, όπως το HYPE με κέρδη 1,08% στα 46,46 δολάρια, το MANTLE που σημειώνει κέρδη 4,70% στα 2,44 δολάρια και το Monero με κέρδη 0,75% στα 325,26 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε κατά 2% τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχεται περίπου στα 4,27 τρισ. $.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 14:12
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