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Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη
Πολιτική
13:57 - 08 Οκτ 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για «κακοστημένο θέατρο» στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι μάρτυρες που τοποθετήθηκαν από τη ΝΔ εμφανίζονται να δηλώνουν άγνοια ή απώλεια μνήμης σχετικά με τις καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις και πελατειακές σχέσεις.

«Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο “δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι”, συνεχίζεται στην Εξεταστική Επιτροπή» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων και πελατειακών σχέσεων των Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με διάφορους κυβερνητικούς και «γαλάζιους» κομματικούς παράγοντες. Παράλληλα, επικαλούνται… απώλεια μνήμης όταν ερωτώνται για συγκεκριμένα περιστατικά».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Π. Τζαβέλλας (επιλογή του Μ. Βορίδη), σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, κ. Βάρρα, για την «παντοδυναμία» του Τεχνικού Συμβούλου, από την «επιλογή» των Διοικήσεων μέχρι τις «διαγωνιστικές διαδικασίες», δήλωσε άγνοια (!). Επίσης, παριστάνει πως έχει ξεχάσει ότι τον Ιούλιο του 2020 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα την παραπομπή του υπαλλήλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, κ. Καλλιούρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για email που απέστειλε σε άλλους εργαζομένους του Οργανισμού, με αφορμή παράνομες πρακτικές στην Κρήτη».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «Αξίζει να του υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω υπάλληλος διατύπωνε υπαινιγμούς για κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση στον Οργανισμό, ενώ αναφερόταν με επικριτικά σχόλια στον τότε Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού (και πλέον αποσπασμένο στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ στις Βρυξέλλες) κ. Λαμπρόπουλο, αρμόδιου για το προσωπικό, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, δεν απάντησε στη σχετική ενημέρωση που του είχε κάνει, για τις εν λόγω παρανομίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι δύο τότε αντιπρόεδροι του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς και Πέτρος Τζαβέλλας, δεν επικεντρώθηκαν στις καταγγελίες, αλλά στον τρόπο δημοσιοποίησης της καταγγελίας, σημειώνοντας ότι ο κ. Καλλιούρης «δεν ακολούθησε τη σωστή ιεραρχία και αντί να καταγγείλει τις πρακτικές στον άμεσο προϊστάμενό του, απευθύνθηκε στον Γενικό Διευθυντή». Σημειώνεται ότι ο κ. Λαμπρόπουλος επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει καταγγελίες από τον Μάρτιο του 2020, αλλά τότε η χώρα, όπως ισχυρίστηκε, «έμπαινε σε lockdown και δεν μπορούσε να γίνει έλεγχος, ενώ οι καταγγελίες ήταν αόριστες» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 14:05
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