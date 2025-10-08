ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ρωσία εγκαταλείπει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πλουτώνιο
Ειδήσεις
13:53 - 08 Οκτ 2025

Η Ρωσία εγκαταλείπει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πλουτώνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την αποχώρηση από μια ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία στόχευε στη μείωση των μεγάλων αποθεμάτων πλουτωνίου πολεμικής χρήσης που προέκυψαν από χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Η Συμφωνία Διαχείρισης και Διάθεσης Πλουτωνίου (PMDA), υπογεγραμμένη το 2000, όριζε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία θα διαθέσουν τουλάχιστον 34 τόνους πλουτωνίου πολεμικής χρήσης η καθεμία — ποσότητα που, κατά Αμερικανούς αξιωματούχους, θα μπορούσε να κατασκευάσει έως και 17.000 πυρηνικές κεφαλές. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ το 2011.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει μια σειρά από νέα αντιρωσικά μέτρα που αλλάζουν ριζικά τη στρατηγική ισορροπία που επικρατούσε κατά τη στιγμή της Συμφωνίας και δημιουργούν πρόσθετες απειλές για τη στρατηγική σταθερότητα», αναφέρεται σε ρωσική ανακοίνωση σχετικά με τη νομοθεσία αποχώρησης από τη συμφωνία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μετά την αποσυναρμολόγηση χιλιάδων πυρηνικών κεφαλών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και οι δύο χώρες βρέθηκαν με μεγάλα αποθέματα πλουτωνίου πολεμικής χρήσης, των οποίων η αποθήκευση είναι δαπανηρή και φέρει κινδύνους διάδοσης. Ο στόχος της PMDA ήταν η ασφαλής διάθεση του πλουτωνίου, είτε με μετατροπή του σε καύσιμο μeικτού οξειδίου (MOX), είτε με ακτινοβόληση σε αντιδραστήρες γρήγορων νετρονίων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2016, η Ρωσία είχε αναστείλει την εφαρμογή της συμφωνίας, επικαλούμενη αμερικανικές κυρώσεις, εχθρικές ενέργειες κατά της Ρωσίας, διεύρυνση του ΝΑΤΟ και αλλαγές στον τρόπο διάθεσης του πλουτωνίου από τις ΗΠΑ. Η Ρωσία είχε υποστηρίξει τότε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τήρησαν τη συμφωνία, προχωρώντας χωρίς έγκριση στην απλή αραίωση και διάθεση του πλουτωνίου τους.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, ελέγχοντας μαζί περίπου 8.000 πυρηνικές κεφαλές, πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τις 73.000 κεφαλές του 1986, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμας: Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δήμας: Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Σφοδρή επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί - Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία
Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί - Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο
Ειδήσεις

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries
Ειδήσεις

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς
Ειδήσεις

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ