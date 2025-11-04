Τα crypto «βάφτηκαν» κόκκινα: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο το Bitcoin
23:30 - 04 Νοε 2025

Τα crypto «βάφτηκαν» κόκκινα: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει βρεθεί από τον Ιούνιο υποχώρησε σήμερα (Τρίτη, 4/11) το Bitcoin, που πιέζεται από την μακροοικονομική αβεβαιότητα και τις εκροές από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.  

Έτσι, το βράδυ της Τρίτης (4/11), λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» με μεγάλες απώλειες άνω του 6% πέφτοντας κάτω από τα 100.000 δολάρια και πιο συγκεκριμένα διαπραγματεύεται στα 99.743 δολάρια, με την κεφαλαιοποίησή του να υποχωρεί στα 2,09 τρισ. δολάρια.

Σημειώνεται ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα το Bitcoin «έσπασε» τα κοντέρ ανεβαίνοντας στα 126.000 δολάρια.

Σύμφωνα με αναλύσεις, η «βουτιά» του κορυφαίου κρυπτονομίσματος οφείλεται εν μέρει στην αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed να «θολώνουν» τις προοπτικές για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Εν τω μεταξύ, ομάδα αμερικανικών ETF bitcoin κατέγραψε τέσσερις συνεχόμενες ημέρες ρευστοποιήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της JP Morgan, χθες (3/11) οι traders απέσυραν περίπου 186 εκατ. δολάρια από το iShares Bitcoin Trust της BlackRock.

Και οι απώλειες δεν σταματούν εδώ…

Συνήθως η πτώση του Bitcoin λειτουργεί ως σήμα και για την υπόλοιπη αγορά. Και αυτή τη φορά, λοιπόν, ο κανόνας επιβεβαιώνεται, καθώς η αγορά βάφεται «κόκκινη» με μεγάλες – ακόμη και διψήφιες – απώλειες.

Το Ethereum καταποντίζεται κατά 11% στα 3.200 δολάρια, το Solana υποχωρεί κατά 1,38% στα 152,65 δολάρια, το XRP χάνει 5,6% στα 2,17 δολάρια, το Dogecoin σημειώνει απώλειες 4,3% στο 0,1593 δολάριο και το Cardano «παίζει» στο 0,5117 δολάριο με πτώση 6,6%.

Το Monero «κρατιέται» καλύτερα με συγκριτικά περιορισμένες απώλειες της τάξης του 3,75% στα 337,40 δολάρια και το Shiba Inu χάνει 4,5% στο 0,000008775 δολάριο.

Η γενικευμένη χασούρα φέρνει τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στα 3,413 τρισ. δολάρια, ανεβάζοντας τις ημερήσιες απώλειες στο 5,8%.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 23:31
