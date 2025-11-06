Bitcoin: Παλεύει να ανακάμψει μετά το «διήμερο κραχ» - ZEC και ICP με εκρηκτικά κέρδη

Η σταδιακή ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin μετά τη «διήμερη καταστροφή» της Δευτέρας και της Τρίτης βοήθησε το κρυπτονόμισμα να ξεπεράσει προσωρινά τα 104.000 δολάρια νωρίτερα σήμερα 6/11, προτού συναντήσει έντονη πίεση για πωλήσεις.

Το βασικό κρυπτονόμισμα είχε μια εξαιρετικά ασταθή εβδομάδα. Αρχικά σταμάτησε στα 116.000 δολάρια και στη συνέχεια υποχώρησε γύρω στα 111.000 πριν από τη μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Παρά τη φαινομενικά θετική είδηση, η τιμή του έπεσε κάτω από τα 107.000 δολάρια, προτού ανακάμψει ταχύτατα και επιστρέψει στα 111.000 μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ήρθε όμως το κραχ της Δευτέρας και της Τρίτης, που έριξε την αγορά στο «κόκκινο». Μέσα σε 36 ώρες, η τιμή του BTC κατρακύλησε πρώτα στα 104.000 δολάρια και στη συνέχεια, όταν οι «αρκούδες» πήραν τον πλήρη έλεγχο, κάτω από τα 99.000, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Οι «ταύροι» επανήλθαν δυναμικά μετά την πτώση των 12.000 δολαρίων σε δύο ημέρες, ξεκινώντας μια ήπια ανάκαμψη. Το BTC άγγιξε τα 102.000 χθες και ξεπέρασε τα 104.000 νωρίτερα σήμερα, πριν σταθεροποιηθεί λίγο κάτω από τα 103.000 δολάρια. Αυτή την ώρα, το μεσημέρι της Πέμπτης, παρουσιάζει μείωση 0,25% στα 102,494.35 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει πλέον διαμορφωθεί στα 2,060 τρισ. δολάρια (σύμφωνα με το CoinGecko), ενώ το μερίδιο κυριαρχίας του στην αγορά παραμένει σταθερό στο 58,5%.

Ανακάμπτουν και τα altcoins: Κερδισμένα XRP, ZEC και ICP

Το XRP βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους performers των μεγάλων altcoins, ωστόσο η άνοδος 3,6% του έχει επισκιαστεί από τα εντυπωσιακά κέρδη του ZEC και του ICP. Αυτή την ώρα το XRP έχει χάσει λίγη από τη δυναμική του και παρουσιάζει κέρδη 1,38% στα 2,29 δολάρια, ενώ μετά από άνοδο 3,7%, ξεπέρασε ξανά το BNB σε κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Το Zcash (ZEC), το γνωστό privacy coin, δείχνει απτόητο απέναντι στις πτωτικές τάσεις της αγοράς. Το νόμισμα εκτοξεύτηκε κατά 20% το τελευταίο 24ωρο και πλέον διαπραγματεύεται σε πολυετές υψηλό, ξεπερνώντας τα 500 δολάρια. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης με άνοδο 17,75% κυμαίνεται στα 535,61 δολάρια.

Ο άλλος μεγάλος κερδισμένος των τελευταίων ημερών είναι το ICP, που σημειώνει άνοδο 28,51%, φτάνοντας στα 6,35 δολάρια.

Στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, το Ethereum (ETH) ενισχύεται κατά 0,34%, αλλά παραμένει κάτω από τα 3.400 δολάρια. Στα κερδισμένα και το Leo Token με άνοδο 1,65% στα 9,54 δολάρια.

Στον αντίποδα, τα SOL, TRX, ADA και LINK, BNB, DOGE, BCH και HYPE καταγράφουν μικρές απώλειες το τελευταίο 24ωρο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανακτήσει το επίπεδο των 3,5 τρισ. δολαρίων στο CoinGecko, μετά την πτώση κάτω από τα 3,3 τρισ. την Τρίτη.