Θεσμική Ωρίμανση Crypto: «Τέλος εποχής» για την κερδοσκοπία, έμφαση στη στρατηγική

Στη θεσμική ωριμότητα που έχει επέλθει στις αγορές των κρυπτονομισμάτων κατά τα έτη 2025 και 2026 εστίασε ο Νικόλαος Κωλέττης, Hedge Fund Manager και CEO της EWC Investments, κατά την ομιλία του στο συνέδριο Athens Blockchain Summit 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα.

Ο κ. Κωλέττης υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με την περίοδο του 2021, η σημερινή αγορά διέπεται από αυξημένη διαφάνεια, ρυθμιστική σταθερότητα και ενεργή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

«Η εποχή της ανώριμης κερδοσκοπίας έχει παρέλθει. Πλέον οι αγορές λειτουργούν σε θεσμικό επίπεδο και η επιτυχία απαιτεί στρατηγική, υπομονή και πειθαρχία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στρατηγική και Επενδυτική Ωριμότητα

Κατά την τοποθέτησή του, ο Νικόλαος Κωλέττης, ο οποίος είναι επίσης πολιτικός επιστήμονας MSc, Ακαδημαϊκός και αναλυτής ψηφιακών αγορών, ανέδειξε την ανάγκη για επενδυτική ωριμότητα και σοβαρότητα στις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επενδυτές.

Η ομιλία του, με θέμα «Πώς να κερδίσετε από τις αγορές κρυπτονομισμάτων και να επιτύχετε ρεαλιστικά κέρδη: μια στρατηγική προσέγγιση», ανέλυσε τις επενδυτικές μεθόδους που εφαρμόζουν τα σύγχρονα Funds. Εξήγησε πώς μπορεί να οικοδομηθεί ένα ώριμο και κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο μέσα στο νέο περιβάλλον των αγορών, τονίζοντας τη σημασία:

• της διαφοροποίησης και της στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων.

• επενδύσεων που συνδυάζουν υποδομές, spot χαρτοφυλάκια, ασφαλή μόχλευση και επιλεγμένη συμμετοχή στις παραδοσιακές αγορές.