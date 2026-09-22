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Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Η ενεργειακή εκεχειρία ως πρώτο βήμα για το τέλος του πολέμου
Ειδήσεις
23:12 - 22 Σεπ 2026

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Η ενεργειακή εκεχειρία ως πρώτο βήμα για το τέλος του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Την επιδίωξη της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να υπάρξει τερματισμός του πολέμου πριν από τον χειμώνα, καθώς και την ετοιμότητα του Κιέβου να προχωρήσει σε μια συμφωνία για την παύση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών, υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκε το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχειρίας, αλλά και συγκεκριμένα βήματα αποκλιμάκωσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην έναρξη διπλωματικής διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόταση για αμοιβαία παύση των επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των επαφών μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε, πάντως, ότι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο δεν ζητήθηκε από την Ουκρανία να σταματήσει μονομερώς τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε, το Κίεβο είναι έτοιμο να εξετάσει οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχειρίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αντίστοιχη αποκλιμάκωση και από τη ρωσική πλευρά.

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«Να τελειώσει ο πόλεμος πριν από τον χειμώνα»

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Τραμπ «θετικές και παραγωγικές», σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές επιθυμούν να δουν τον πόλεμο να ολοκληρώνεται πριν από τον χειμώνα.

Όπως ανέφερε, συζητήθηκαν επίσης πιθανά μέτρα αποκλιμάκωσης, τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για διπλωματικές επαφές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να συμβάλουν στην έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εφόσον η Μόσχα σταματήσει να πλήττει την ουκρανική ενεργειακή υποδομή, κρίσιμες εγκαταστάσεις και τις εξαγωγές τροφίμων.

Στο επίκεντρο η άμυνα της Ουκρανίας τον χειμώνα

Κατά τη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της προετοιμασίας της Ουκρανίας για τον χειμώνα. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα «χειμερινό πακέτο» πυραύλων αναχαίτισης Patriot, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για άδειες που θα επιτρέψουν τη συμπαραγωγή των συγκεκριμένων συστημάτων στην Ουκρανία, καθώς και για πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες συνεχίζουν τις εργασίες για την έναρξη παραγωγής αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στην Ουκρανία. Η ενίσχυση της αεράμυνας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Κιέβου ενόψει του χειμώνα, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανές νέες επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η δυνατότητα αυτή θα ενίσχυε την προστασία του πληθυσμού σε περίπτωση που η Ρωσία απορρίψει τις διαπραγματεύσεις και συνεχίσει τις επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Νέα συνάντηση με τον Πούτιν και κυρώσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα ενεργοποιήσει τις προβλέψεις του λεγόμενου «Νόμου Γκράχαμ» για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία, σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν προχωρήσει σε αποκλιμάκωση.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η Ρωσία δεν επιτυγχάνει τους στόχους της στο πεδίο της μάχης και προειδοποίησε για τον κίνδυνο επέκτασης των ρωσικών επιχειρήσεων με drones ή χερσαίες δυνάμεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για εκτίμηση του Ουκρανού προέδρου και όχι για επιβεβαιωμένη εξέλιξη.

Χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή στήριξη

Τέλος, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας για την απόκτηση drones και συστημάτων αναχαίτισης.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα των χρηματοδοτικών αναγκών συζητήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παράλληλα, οι ουκρανικές και ευρωπαϊκές ομάδες αναμένεται να εργαστούν για την επιτάχυνση της εκταμίευσης ευρωπαϊκών πόρων.

Η ενεργειακή εκεχειρία παραμένει, πάντως, ένα από τα βασικά ζητήματα των επαφών, με το Κίεβο να επιδιώκει αμοιβαία παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα.

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