Μακρόν στον ΟΗΕ κατά Τραμπ: «Υποτιθέμενη ειρήνη» στη Γάζα – Το θέαμα μας ντροπιάζει όλους

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την Τρίτη τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει επιτευχθεί ειρήνη στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σχετικές διακηρύξεις, ούτε ένας ανθρωπιστικός διάδρομος δεν έχει ανοίξει εκ νέου στον θύλακα.

Στην τελευταία του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν αποχωρήσει από την προεδρία της Γαλλίας τον επόμενο Μάιο, ο Μακρόν δήλωσε ότι ο κόσμος παρακολουθεί «ένα θέαμα που θα έπρεπε να μας ντροπιάζει όλους», ασκώντας κριτική στην παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα ως διπλωματικής επιτυχίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε από το ίδιο βήμα, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το σχέδιό του για τη Γάζα διπλωματικό επίτευγμα.

«Πριν από έναν χρόνο, εδώ, σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα, περίπου δώδεκα κράτη είχαν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Ακούω τον κυνισμό ορισμένων ανθρώπων: “Η αναγνώριση είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί, δείτε την πραγματικότητα”», είπε ο Μακρόν, χτυπώντας το χέρι του στο βήμα κατά την τελευταία του ομιλία στον ΟΗΕ.

«Όμως, ποια αξιοπιστία έχουμε εάν συνεχίσουμε να παραμένουμε αδρανείς απέναντι στη Γάζα; Κάποιοι καυχιούνται για μια υποτιθέμενη ειρήνη. Όμως αυτή η ειρήνη δεν έχει ανοίξει ξανά την ανθρωπιστική πρόσβαση ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Απλώς θα σταθούμε και θα παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που θα έπρεπε να μας ντροπιάζει όλους;», διερωτήθηκε.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η απάντηση του Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από το ίδιο βήμα ότι η κυβέρνησή του τερμάτισε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Πριν από έναν χρόνο, όταν απευθυνόμουν στους μεγάλους ηγέτες σε αυτήν την αίθουσα, ο πόλεμος στη Γάζα εξακολουθούσε να μαίνεται βάναυσα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Λίγες εβδομάδες αργότερα, τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα, σώζοντας αμέτρητες χιλιάδες ζωές».

Η κριτική για τη στάση της Γαλλίας

Ο Μακρόν έχει δεχθεί επικρίσεις από πολιτικούς και ακτιβιστές στη Γαλλία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει κάνει αρκετά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Παρίσι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Παρά τις επικρίσεις, η Γαλλία έχει υιοθετήσει αυστηρότερη στάση απέναντι στη βία Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, επιβάλλοντας ορισμένες εθνικές κυρώσεις και ξεκινώντας διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Δείτε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, όπου καθημερινά διαπράττονται παραβιάσεις. Στο όνομα τίνος; Η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ στη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Μακρόν.

Όπως πρόσθεσε, όσα συμβαίνουν εκεί «χτίζουν, μέρα με τη μέρα, την αδυναμία υλοποίησης ενός σχεδίου που θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό του νόμιμου δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να υπάρχει».

Σε ένταση οι σχέσεις Γαλλίας – Ισραήλ

Οι σχέσεις του Παρισιού με το Ισραήλ έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο.

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι όσοι θεωρούν πως η παραβίαση της κυριαρχίας όλων των γειτονικών χωρών του Ισραήλ θα ενισχύσει την ασφάλειά του κάνουν λάθος.

«Αποδυναμώνουν την ασφάλεια του Ισραήλ, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον», τόνισε.

«Ζήτω τα Ηνωμένα Έθνη»

Επτά μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο Μακρόν πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχοντας ανέβει για πρώτη φορά στο βήμα το 2017.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί το πολυμερές σύστημα και τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας «επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας».

Όπως ανέφερε, οι χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια επιλογή ανάμεσα σε έναν κόσμο που διέπεται από τη δύναμη και τον εξαναγκασμό και σε μια «πολιτισμένη διεθνή κοινωνία».

«Το καθήκον μας, περισσότερο από ποτέ, είναι να σταθούμε στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη νέα τάξη ατιμωρησίας που κάποιοι θέλουν να οικοδομήσουν», κατέληξε.