Ουγγαρία: Στο Κοινοβούλιο η άρση ασυλίας Μάγιαρ και δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Πίτερ Μάγιαρ, καθώς και δύο πρώην υπουργών των κυβερνήσεων του Βίκτορ Όρμπαν, ζήτησαν την Τρίτη οι εισαγγελικές αρχές της χώρας.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές υποθέσεις, με τα αιτήματα να αφορούν τον Μάγιαρ, τον πρώην υπουργό Πολιτισμού και Καινοτομίας Μπάλας Χάνκο και τον πρώην υπουργό Εθνικής Ανάπτυξης Μίκλος Σέστακ. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την εξέταση ποινικών υποθέσεων σε βάρος πολιτικών προσώπων που συνδέονται με διαφορετικές περιόδους της ουγγρικής πολιτικής σκηνής. Τα αιτήματα από μόνα τους δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής.

Η υπόθεση του Πίτερ Μάγιαρ

Για τον Πίτερ Μάγιαρ, το αίτημα αφορά υπόθεση που ανάγεται στο 2024, όταν, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, είχε πάρει το κινητό τηλέφωνο άνδρα ο οποίος τον βιντεοσκοπούσε σε νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια το είχε πετάξει στον Δούναβη.

Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την άρση της ασυλίας του προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την υπόθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προηγουμένως αρνηθεί, το 2025, να άρει την ασυλία του Μάγιαρ, όταν εκείνος ήταν ευρωβουλευτής.

Ο ίδιος ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και κατηγόρησε την εισαγγελία ότι επιχειρεί να συνδέσει τη δική του υπόθεση με τις υποθέσεις των δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν.

Στο επίκεντρο δύο πρώην υπουργοί

Το δεύτερο αίτημα αφορά τον Μπάλας Χάνκο, βουλευτή του Fidesz και πρώην υπουργό Πολιτισμού και Καινοτομίας. Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη παράνομη χρήση πόρων του Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου, με τις εισαγγελικές αρχές να υποστηρίζουν ότι κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς που δεν προβλέπονταν από το θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων για την κάλυψη δαπανών της προεκλογικής περιόδου του 2026.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας του Μίκλος Σέστακ, βουλευτή του KDNP και πρώην υπουργού Εθνικής Ανάπτυξης. Η υπόθεση αφορά την έρευνα για την αποδοχή παράνομων ωφελημάτων σε σχέση με συμβάσεις της Volánbusz και άλλες κρατικές επενδύσεις κατά την περίοδο που ήταν υπουργός. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, τα ποσά που φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ουγγρικά φιορίνια.

Τα τρία αιτήματα θα εξεταστούν από το ουγγρικό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας των εμπλεκόμενων πολιτικών.