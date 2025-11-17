Bitcoin: Σκληρή διόρθωση με απώλειες που άγγιξαν το 10% της αξίας του
Νομίσματα
13:40 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι δυσμενείς διακυμάνσεις της τιμής του Bitcoin συνεχίζονται και σήμερα 17/11 καθώς το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο βούτηξε ξανά σε νέο χαμηλό έξι μηνών στα 93.000 δολάρια, πριν σημειώσει μικρή ανάκαμψη.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, θετικές εξελίξεις από τις ΗΠΑ οδήγησαν το κύριο κρυπτονόμισμα πάνω από 107.000 δολάρια. Ωστόσο, το ράλι από τα 104.000 δολάρια ήταν σύντομο, και η επακόλουθη διόρθωση αποδείχθηκε αρκετά επώδυνη.

Στην αρχή, το BTC επέστρεψε στα 102.000 δολάρια, έκανε μια μικρή αναπήδηση, αλλά κατευθύνθηκε ξανά προς τα κάτω καθώς εξελισσόταν η εβδομάδα. Την Παρασκευή σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση, με το κρυπτονόμισμα να καταγράφει 94.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Τελικά οι αγοραστές αντέδρασαν και ανέβασαν την τιμή σχεδόν στα 97.000 δολάρια την Κυριακή. Ακολούθησε πλευρική διαπραγμάτευση για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, όταν το BTC υποχώρησε ξανά σε νέο χαμηλό έξι μηνών στα 93.000 δολάρια.

Από τότε έχει ανακάμψει ελαφρώς και πλέον βρίσκεται κοντά στα 95.765,51 δολάρια, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο της τάξης του 0,08% και ενώ την τελευταία εβδομάδα έχει χάσει το 9,65% της αξίας του. Ωστόσο, οι παρατηρητές της αγοράς επιμένουν ότι η συνολική δομή του BTC έχει αλλάξει και ότι έχει εισέλθει σε έναν νέο τύπο αγοράς αρκούδας.

Προς το παρόν, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς παραμένει λίγο πάνω από 1,9 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στα altcoins έχει σταθεροποιηθεί στο 57,2%.

Προσπάθεια ανάκαμψης από τις μεγάλες απώλειες για τα Altcoins

Το Ethereum επίσης υποχώρησε έντονα χθες, πέφτοντας κάτω από τα 3.100 δολάρια για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Το μεσημέρι της Δευτέρας, σημειώνει μικρή άνοδο 1,14% στα 3.206,54 δολάρια.

Τα περισσότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα έχασαν μεγάλο μέρος της αξίας τους και το μεσημέρι της Δευτέρας γίνεται προσπάθεια προκειμένου να ανακτήσουν μέρος της. Στο πλαίσιο αυτό, το XRP σημειώνει κέρδη 1,47% στα 2,28 δολάρια, το BNB με μικρή άνοδο 0,59% κυμαίνεται στα 937,70 δολάρια, το Solana με άνοδο 1,83% αγγίζει τα 142,67 δολάρια και το Doge με κέρδη 0,68% κυμαίνεται στο 0,1628 δολάριο.

Τα HYPE και ZEC υποχώρησαν πάνω από 3% και αυτή τη στιγμή το πρώτο εμφανίζει απώλειες 0,47% στα 39,14 δολάρια και το δεύτερο 2,16% στα 684,15 δολάρια. Τo XMR παρουσιάζει απώλειες της τάξης του 4,07% στα 409,16 δολάρια και το LTC με απώλειες 3,51% κυμαίνεται στα 97,07 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 13:58
