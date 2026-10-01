Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Έλον Μασκ πρόκειται να επιστρέψει σε περιορισμένο ρόλο, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση μιας πρωτοβουλίας του Πενταγώνου, γνωστής ως Project Meridian, η οποία επικεντρώνεται στο μέλλον του πολέμου.

Ο Μασκ, ο οποίος εδώ και καιρό εκφράζει την πεποίθηση ότι οι πόλεμοι στο μέλλον θα διεξάγονται με τη χρήση αυτόνομων drones, πρόκειται να συμβουλεύει την επιτροπή ως συνδιευθυντής, μαζί με τον Πάλμερ Λάκι, ιδρυτή της νεοφυούς εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril, και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νιουτ Γκίνγκριτς.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Η ομάδα θα «μελετήσει τα πεδία μάχης του μέλλοντος» και θα «εντοπίσει ποια όπλα και ποιες τεχνολογίες θα χρειαστούν οι στρατιωτικοί για να κυριαρχήσουν σε αυτά τα περιβάλλοντα», ανέφερε ο Χέγκσεθ. Η ομάδα αναμένεται να του παραδώσει έκθεση με τις προτάσεις της έως τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Washington Post.

«Οι μελλοντικοί πόλεμοι θα αφορούν αποκλειστικά drones και υπερηχητικούς πυραύλους», είχε δηλώσει ο Μασκ το 2024, σε μία από τις πολλές παρόμοιες δηλώσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

Για τον Μασκ, του οποίου η εποπτεία της U.S. DOGE Service ολοκληρώθηκε μέσα σε αναταραχή και οδήγησε σε δημόσια σύγκρουση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νομοσχέδιο για τις κρατικές δαπάνες, η θέση στην επιτροπή σηματοδοτεί την πιο επίσημη επιστροφή του στην κυβέρνηση μέχρι σήμερα.

Ο Μασκ και ο Τραμπ τελικά αποκατέστησαν τις σχέσεις τους και ο Μασκ συμμετείχε μαζί με άλλους ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, σε συνάντηση σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.