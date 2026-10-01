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FLEXOPACK: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €6.000.000
Ανακοινώσεις
18:15 - 01 Οκτ 2026

FLEXOPACK: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €6.000.000

Reporter.gr Newsroom

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Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPΑCK A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στις 29.09.2026 υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας έξι εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (6.000.000), το οποίο δάνειο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία ορίσθηκε επίσης Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, προς εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών.

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