ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα
Ειδήσεις
18:38 - 01 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε τροχιά ανάπτυξης παρέμεινε η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αν και ο ρυθμός επέκτασης παρουσίασε οριακή επιβράδυνση σε σχέση με τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης του Institute for Supply Management (ISM) διαμορφώθηκε στις 54,5 μονάδες, έναντι 54,6 μονάδων τον Αύγουστο, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση κατά 0,1 μονάδα. Πρόκειται για τον ένατο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο ο δείκτης βρίσκεται πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που σηματοδοτεί την επέκταση της δραστηριότητας.

Ενισχύθηκαν οι νέες παραγγελίες

Η εικόνα της ζήτησης ήταν βελτιωμένη τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης νέων παραγγελιών ενισχύθηκε στις 55,3 μονάδες, από 53,7 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας άνοδο 1,6 μονάδας και παραμένοντας σε επίπεδα επέκτασης για ένατη διαδοχική μήνα.

Παράλληλα, ο δείκτης ανεκτέλεστων παραγγελιών αυξήθηκε στις 56,4 μονάδες, από 51,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου διαστήματος. Η παραγωγή, από την άλλη πλευρά, συνέχισε να αυξάνεται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στις 56,7 μονάδες από 58,3 μονάδες.

Η βελτίωση της ζήτησης συνοδεύτηκε και από ενίσχυση της απασχόλησης. Ο δείκτης απασχόλησης στη μεταποίηση αυξήθηκε στις 52,7 μονάδες, από 51,2 μονάδες τον Αύγουστο, παραμένοντας σε περιοχή επέκτασης για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Αυξάνονται οι πιέσεις στις τιμές

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στο κόστος. Ο δείκτης τιμών πρώτων υλών σημείωσε σημαντική άνοδο, στις 77,9 μονάδες από 71,1 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου Ιράν.

Σύμφωνα με το ISM, οι αυξήσεις στις τιμές χάλυβα και αλουμινίου, οι δασμοί σε εισαγόμενα προϊόντα και η άνοδος του κόστους πετρελαϊκών προϊόντων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στην ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές παρέμειναν αυξημένοι για δέκατο συνεχόμενο μήνα, αν και ο σχετικός δείκτης υποχώρησε ελαφρά στις 59 μονάδες από 59,3 μονάδες.

Ποιοι κλάδοι κατέγραψαν ανάπτυξη

Συνολικά, 12 κλάδοι της μεταποίησης παρουσίασαν ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα βασικά μέταλλα, τα πλαστικά και ελαστικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά και υπολογιστικά προϊόντα, τα μηχανήματα, τα χημικά, τα μεταλλικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός, καθώς και ο εξοπλισμός μεταφορών.

Αντίθετα, συρρίκνωση καταγράφηκε στους κλάδους της εκτύπωσης και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου
Ειδήσεις

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριών ετών οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριών ετών οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας

Πεσκόφ: Θα μπορούσαμε ήδη να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ σε έργα αμοιβαίου οικονομικού οφέλους
Ειδήσεις

Πεσκόφ: Θα μπορούσαμε ήδη να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ σε έργα αμοιβαίου οικονομικού οφέλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

Πολιτική
01/10/2026 - 21:05

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
01/10/2026 - 20:48

Η «συμφωνία κυρίων» φεύγει, οι ανατιμήσεις έρχονται – Πότε θα αυξηθούν οι τιμές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 20:14

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Πολιτική
01/10/2026 - 20:05

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:59

Πούτιν: Είναι αδύνατον να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:45

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Από 5 έως 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ημερομηνίες των εξετάσεων

Εργασιακά
01/10/2026 - 19:35

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:30

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:20

Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:11

Η οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ μηνύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 19:08

TotalEnergies: «Πράσινο φως» για επενδύσεις $10 δισ. στην Αργεντινή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:04

Ενεργειακή κρίση: Ευρωπαϊκό «φρένο» σε Αθήνα και Ρώμη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:46

Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/10/2026 - 18:44

Ποιοι «φοβούνται» την ειρήνη;

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:38

ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:36

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

Ναυτιλία
01/10/2026 - 18:33

Η Ελλάδα στο DNA της Celestyal – Νέοι προορισμοί και μήνυμα για σταθερούς κανόνες στην κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:28

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:26

Νέα απάτη με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας – Τo επικίνδυνo SMS

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:15

FLEXOPACK: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €6.000.000

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 18:04

Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Πολιτική
01/10/2026 - 18:04

Πλεύρης: Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης

Magazino
01/10/2026 - 17:52

Γιώργος Τσιάνος και Σπύρος Γιαννιώτης: Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/10/2026 - 17:48

Τάδε έφη Κίμπερλι

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα Οκτωβρίου με «βουτιά» 2,5% – Βαριά διόρθωση στις τράπεζες

Magazino
01/10/2026 - 17:41

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Countdown για το πολυαναμενόμενο γαστρονομικό φεστιβάλ της χρονιάς

Πολιτική
01/10/2026 - 17:35

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
01/10/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου περί διπλής υποχώρησης στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση

Πολιτική
01/10/2026 - 17:09

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ