ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα

Σε τροχιά ανάπτυξης παρέμεινε η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αν και ο ρυθμός επέκτασης παρουσίασε οριακή επιβράδυνση σε σχέση με τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης του Institute for Supply Management (ISM) διαμορφώθηκε στις 54,5 μονάδες, έναντι 54,6 μονάδων τον Αύγουστο, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση κατά 0,1 μονάδα. Πρόκειται για τον ένατο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο ο δείκτης βρίσκεται πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που σηματοδοτεί την επέκταση της δραστηριότητας.

Ενισχύθηκαν οι νέες παραγγελίες

Η εικόνα της ζήτησης ήταν βελτιωμένη τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης νέων παραγγελιών ενισχύθηκε στις 55,3 μονάδες, από 53,7 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας άνοδο 1,6 μονάδας και παραμένοντας σε επίπεδα επέκτασης για ένατη διαδοχική μήνα.

Παράλληλα, ο δείκτης ανεκτέλεστων παραγγελιών αυξήθηκε στις 56,4 μονάδες, από 51,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου διαστήματος. Η παραγωγή, από την άλλη πλευρά, συνέχισε να αυξάνεται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στις 56,7 μονάδες από 58,3 μονάδες.

Η βελτίωση της ζήτησης συνοδεύτηκε και από ενίσχυση της απασχόλησης. Ο δείκτης απασχόλησης στη μεταποίηση αυξήθηκε στις 52,7 μονάδες, από 51,2 μονάδες τον Αύγουστο, παραμένοντας σε περιοχή επέκτασης για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Αυξάνονται οι πιέσεις στις τιμές

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στο κόστος. Ο δείκτης τιμών πρώτων υλών σημείωσε σημαντική άνοδο, στις 77,9 μονάδες από 71,1 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου Ιράν.

Σύμφωνα με το ISM, οι αυξήσεις στις τιμές χάλυβα και αλουμινίου, οι δασμοί σε εισαγόμενα προϊόντα και η άνοδος του κόστους πετρελαϊκών προϊόντων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στην ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές παρέμειναν αυξημένοι για δέκατο συνεχόμενο μήνα, αν και ο σχετικός δείκτης υποχώρησε ελαφρά στις 59 μονάδες από 59,3 μονάδες.

Ποιοι κλάδοι κατέγραψαν ανάπτυξη

Συνολικά, 12 κλάδοι της μεταποίησης παρουσίασαν ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα βασικά μέταλλα, τα πλαστικά και ελαστικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά και υπολογιστικά προϊόντα, τα μηχανήματα, τα χημικά, τα μεταλλικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός, καθώς και ο εξοπλισμός μεταφορών.

Αντίθετα, συρρίκνωση καταγράφηκε στους κλάδους της εκτύπωσης και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.