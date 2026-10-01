Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο

Τα κινεζικά διυλιστήρια ανέστειλαν τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει και να διατηρήσει τα εγχώρια αποθέματα καυσίμων εν μέσω των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές.

Η Κίνα είχε επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων από τον Μάρτιο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, που προκάλεσε διαταραχές στις προμήθειες αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Τον Ιούλιο, το Πεκίνο χαλάρωσε τους περιορισμούς και άρχισε να διαχειρίζεται σε μηνιαία βάση τις αποστολές ντίζελ, βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών.

Ωστόσο, την Πέμπτη, με την έναρξη μιας εβδομαδιαίας αργίας στην Κίνα, τα μεγάλα διυλιστήρια του μεγαλύτερου κόμβου διύλισης παγκοσμίως δεν έλαβαν την απαιτούμενη έγκριση για την εξαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων τον Οκτώβριο προς προορισμούς εκτός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παραμένει άγνωστο εάν το Πεκίνο θα επαναφέρει τις άδειες εξαγωγών για τα διυλιστήρια μετά τη λήξη της αργίας, στις 7 Οκτωβρίου. Όπως ανέφεραν οι πηγές, η απόφαση ενδέχεται να εξαρτηθεί από την πορεία των εγχώριων αποθεμάτων καυσίμων, αλλά και από τα επίπεδα παραγωγής των διυλιστηρίων.

Η απόφαση της Κίνας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της απώλειας προμηθειών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, αλλά και των ουκρανικών επιθέσεων στις ρωσικές υποδομές διύλισης. Η περιορισμένη κινεζική προσφορά θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις τιμές καυσίμων σε ορισμένες αγορές, οδηγώντας τις σε νέα υψηλά.

«Αυτό υπογραμμίζει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ασφάλεια του εγχώριου εφοδιασμού. Οι διεθνείς αγορές έρχονται σε δεύτερη μοίρα», δήλωσε ο Μίκαλ Μεϊντάν, επικεφαλής έρευνας για την ενέργεια στην Κίνα στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης.

Όπως εξήγησε, τα διυλιστήρια θα ήθελαν να επωφεληθούν από τα ισχυρά περιθώρια κέρδους στις εξαγωγές, ενώ θεωρητικά η Κίνα διαθέτει τη δυνατότητα να αυξήσει τόσο τη διύλιση όσο και τις εξαγωγές. Ωστόσο, εφόσον τα εγχώρια αποθέματα δεν θεωρηθούν επαρκή, οι εξαγωγές θα παραμείνουν περιορισμένες.

Η απόφαση για την αναστολή των εξαγωγών ακολουθεί την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Κίνας, Σε Τζιπίνγκ, στην Ουάσινγκτον, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ τον κάλεσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αποθεμάτων καυσίμων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά έχει χάσει τις εξαγωγές ντίζελ τόσο από τη Μέση Ανατολή όσο και από την Κίνα. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον αναμένει σύντομα ανακοινώσεις από ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με νέες προμήθειες ντίζελ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να μειώσουν τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών, διαφορετικά ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Πέμπτη.

Στήριξη στην αγορά ντίζελ

Οι διαφορές τιμών μεταξύ των συμβολαίων Οκτωβρίου και Νοεμβρίου στα ασιατικά swaps ντίζελ διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις ότι η κινεζική προσφορά για εξαγωγές θα απουσιάσει από την αγορά.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PetroChina ακύρωσε την Τετάρτη σειρά φορτώσεων βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών που είχαν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι για τις περισσότερες από τις συγκεκριμένες αποστολές είχαν υπάρξει δεσμεύσεις ήδη κατά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, η Zhejiang Petrochemical Corp, ένα ακόμη μεγάλο διυλιστήριο και ιδιωτική εταιρεία, δεν προγραμμάτισε καμία αποστολή πετρελαϊκών προϊόντων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των διακοπών, σύμφωνα με τέταρτη πηγή.

Παρά το γεγονός ότι η Κίνα διαθέτει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα διύλισης παγκοσμίως, οι εξαγωγές καυσίμων της συνήθως υπολείπονται εκείνων της Ινδίας και της Νότιας Κορέας μεταξύ των ασιατικών χωρών με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της διύλισης.

Μείωση αποθεμάτων

Η αβεβαιότητα γύρω από τη διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη μείωση των εγχώριων αποθεμάτων καυσίμων, οδήγησε το Πεκίνο στην ενίσχυση της έμφασης στην ασφάλεια του εφοδιασμού, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει συνδέσει την επανεκκίνηση των εξαγωγών με την αποκατάσταση των εγχώριων αποθεμάτων στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι τα εμπορικά αποθέματα ντίζελ και πετρελαίου ντίζελ βρίσκονται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια κάτω από αυτό το όριο, ενώ η έλλειψη στα αποθέματα βενζίνης ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια. Ως εκ τούτου, μια παύση στις εξαγωγές αυτών των προϊόντων ήταν πιθανή», δήλωσε ο Ζαμίρ Γιουσόφ, ανώτερος διευθυντής για τα καθαρά πετρελαϊκά προϊόντα στην Kpler.

Για τον Σεπτέμβριο, οι εμπορικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι φορτώθηκαν περίπου 1,4 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ντίζελ, 500.000 τόνοι βενζίνης και τουλάχιστον 2 εκατομμύρια τόνοι καυσίμου αεριωθούμενων, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που είχαν δεσμευτεί για το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Οι ποσότητες αυτές ήταν μειωμένες σε σχέση με τον Αύγουστο.

Μεταξύ των σημαντικότερων προορισμών για τις κινεζικές εξαγωγές καυσίμων τον Σεπτέμβριο ήταν η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Αυστραλία, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές και οι Φιλιππίνες, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και της LSEG.

Τα διυλιστήρια της Νότιας Κορέας θα μπορούσαν να καλύψουν μέρος του κενού που δημιουργείται στην αγορά, αν και η διαθέσιμη ποσότητα για άμεσες αγορές θα ήταν περιορισμένη λόγω των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναλάβει, σύμφωνα με τον Γιουσόφ.

Το Μπαγκλαντές, το οποίο καλύπτει έως και το ένα τρίτο των εισαγωγών εξευγενισμένων καυσίμων του από τις κινεζικές Unipec και PetroChina, δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια ενημέρωση από τις δύο εταιρείες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στον τομέα της ενέργειας. Όπως πρόσθεσε, η χώρα θα μπορούσε να στραφεί σε άλλους προμηθευτές εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.