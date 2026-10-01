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Όταν ο έφηβος «λυγίζει» στο σπίτι: Γιατί η ένταση δεν σημαίνει αδυναμία
Magazino
21:37 - 01 Οκτ 2026

Όταν ο έφηβος «λυγίζει» στο σπίτι: Γιατί η ένταση δεν σημαίνει αδυναμία

Reporter.gr Newsroom

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Δάκρυα, ξεσπάσματα, πόρτες που κλείνουν με δύναμη. Γιατί η συναισθηματική ένταση του εφήβου δεν σημαίνει αδυναμία και πότε πρέπει πραγματικά να ανησυχήσουμε.

Κάθε γονιός εφήβου το έχει ζήσει: ένα απόγευμα που ξεκινά ήρεμα και καταλήγει σε δάκρυα, πόρτες που κλείνουν με δύναμη και λόγια που πληγώνουν. Η πρώτη σκέψη έρχεται σχεδόν αυτόματα: «Κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μου». Κι όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η συναισθηματική ένταση της εφηβείας δεν δείχνει ευθραυστότητα. Είναι κομμάτι μιας απολύτως φυσιολογικής ανάπτυξης.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι έφηβοι σπάνια μας δείχνουν ολόκληρη την εικόνα. Στο σχολείο, στην προπόνηση ή ανάμεσα στους φίλους τους, συχνά διαχειρίζονται απογοητεύσεις και προσβολές με εντυπωσιακή ψυχραιμία. Το σπίτι είναι ο χώρος όπου νιώθουν αρκετά ασφαλείς για να χαλαρώσουν. Αν λυγίζουν μπροστά μας, είναι συνήθως επειδή μας εμπιστεύονται.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 20:59
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