Παππάς: Να μη διακόπτεται η στήριξη από τον «Προσωπικό Βοηθό» για καθυστερήσεις που δεν ευθύνονται οι ωφελούμενοι

Κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατέθεσε ο Πέτρος Παππάς, μεταφέροντας το αίτημα του Σωματείου «ΚΡΑΥΓΗ ΑΜΕΑ» για επανεξέταση του κριτηρίου των 60 ημερών στο Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» και για θέσπιση ειδικής μεταβατικής ρύθμισης.

Σύμφωνα με το υπόμνημα του Σωματείου, ωφελούμενοι ενδέχεται να μην συμπλήρωσαν τις 60 ημέρες υπηρεσίας έως τις 30 Ιουνίου 2026, όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας καθυστερημένης ένταξης, επανειλημμένων ανεπιτυχών αντιστοιχίσεων ή έλλειψης διαθέσιμων προσωπικών βοηθών στην περιοχή τους. Η μη συμπλήρωση του ορίου μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της υποστήριξης μέχρι την ολοκλήρωση νέας διαδικασίας αίτησης και αξιολόγησης.

Το Σωματείο ζητά να προβλεφθεί δίκαιος μηχανισμός εξαίρεσης ή μεταβατικής προστασίας για περιπτώσεις όπου τεκμηριώνεται ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες του προγράμματος. Ζητά επίσης να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική ημερομηνία ένταξης, οι ανεπιτυχείς αντιστοιχίσεις, η διαθεσιμότητα προσωπικών βοηθών και οι προσπάθειες των οικογενειών.

Ο Πέτρος Παππάς δήλωσε:

«Η πρόσβαση σε έναν αναγκαίο μηχανισμό υποστήριξης δεν μπορεί να εξαρτάται από καθυστερήσεις ή δυσκολίες που δεν προκάλεσαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι. Ζητάμε να εξεταστεί κάθε περίπτωση με βάση τα πραγματικά δεδομένα και να υπάρξει μεταβατική προστασία, ώστε να μη διακόπτεται η υποστήριξη ανθρώπων με αυξημένες ανάγκες εξαιτίας προβλημάτων στην εφαρμογή του προγράμματος. Η αξιολόγηση πρέπει να παραμείνει, αλλά να λειτουργεί με δίκαιους κανόνες και χωρίς άδικους αποκλεισμούς».