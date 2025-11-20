Ασκήσεις ισορροπίας και νευρικότητα στα crypto: Ήπια κέρδη στα $92.000 για το Bitcoin
15:39 - 20 Νοε 2025

Νευρική παραμένει η αγορά κρυπτονομισμάτων, με τον δείκτη CoinDesk 20 (CD20) να μένει σχεδόν αμετάβλητος σε 24ωρη βάση και την τιμή του bitcoin (BTC) να σταθεροποιείται λίγο πιο πάνω από τα 90.000 δολάρια.  

Το ενδιαφέρον των traders είναι στραμμένο την πολυαναμενόμενη δημοσίευση των στοιχείων των μη αγροτικών μισθοδοσιών των ΗΠΑ (nonfarm payrolls) για τον Σεπτέμβριο, που πρόκειται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.

Ακόμη, τους απασχολεί και η έκθεση του Υπ. Εργασίας για τον Οκτώβριο, η οποία – σύμφωνα με το υπουργείο – θα δημοσιευθεί επίσης εντός της ημέρας, κάτι που ενδέχεται να βαθύνει το χάσμα στη Fed σχετικά με τις μειώσεις επιτοκίων.

Τα στοιχεία αυτά, βέβαια, δεν θεωρείται πως θα επηρεάσουν ιδιαίτερα το μέλλον της αγοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με διάφορες αναλύσεις η αγορά crypto «διψάει» για καλές ειδήσεις, αφού είναι ήδη πολύ ταλαιπωρημένη και ευάλωτη μετά τα συνεχόμενα καθοδικά σερί.

Ο φόβος και η ανησυχία είναι διάχυτα στην αγορά, επισημαίνουν οι αναλυτές, βλέποντας πως το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί, μετά από την ιστορική υποχώρηση του Bitcoin κατά 30% από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων.

Σε σχέση με τα επιτόκια της Fed, επίσης, οι επενδυτές κρατούν μικρό «καλάθι» κι έχουν στραφεί προς το bearish σενάριο, ρίχνοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στο 30%, από 98% πριν έναν μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία καλή είδηση – όπως για παράδειγμα πολύ αδύναμα στοιχεία μισθοδοσίας που ενισχύουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων – θα μπορούσε να προκαλέσει ένα short squeeze και άνοδο της αγοράς.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος) την Πέμπτη, το Bitcoin «παίζει» στα 92,216.59 με ήπια κέρδη της τάξης του 0,86%. Σε αυτό το πλαίσιο, η κεφαλαιοποίησή του ανεβαίνει στα 1,84 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του κινείται στο 57%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum συνεχίζει στα «κόκκινα», χάνοντας περίπου 1,5%, κάτι που το φέρνει στα 3.022,50 δολάρια.

Το XRP κινείται ανοδικά με ήπια κέρδη 0,6% στα 2,14 δολάρια και το Solana σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο (+4%) στα 142 δολάρια.

Dogecoin και Cardano κερδίζουν με ήπιο ρυθμό με αποτέλεσμα να κινούνται στο 0,1587 δολάριο (+0,58%) και το 0,4682 δολάριο (+0,59%) αντίστοιχα.

Από την άλλη, το Monero σημειώνει σεβαστές απώλειες (-4,5%) στα 365,40 δολάρια και το Shiba Inu ενισχύεται κατά 1,12% στο 0,000008753 δολάριο.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς crypto, ωστόσο, έχει μειωθεί κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία ημέρα και έχει πέσει στα 3,21 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τα στοιχεία της CG.

