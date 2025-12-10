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«Ζεσταίνονται» τα crypto ενόψει Fed: Στα $92.000 το Bitcoin – Αναζωπύρωση εισροών σε EFTs
Νομίσματα
14:43 - 10 Δεκ 2025

«Ζεσταίνονται» τα crypto ενόψει Fed: Στα $92.000 το Bitcoin – Αναζωπύρωση εισροών σε EFTs

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά crypto φαίνεται να «ζεσταίνεται» ενόψει της μείωσης των επιτοκίων που αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα την Τετάρτη (10/12) η Fed.  

Το Bitcoin εκτοξεύτηκε προσωρινά κοντά στα 94.500 δολάρια, αλλά στη συνέχεια, εν μέσω μακροοικονομικής αβεβαιότητας, έχασε μέρος της δυναμικής του, ενώ το Ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Στο επίκεντρο οι εισροές ETF σε BTC, ETH, XRP εν αναμονή της απόφαση της Fed

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική αργότερα την Τετάρτη. Οι αγορές έχουν σχεδόν ομόφωνα προβλέψει μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, με τις πιθανότητες υπέρ να διαμορφώνονται στο 87,6%, σύμφωνα με το FedWatch Tool.

Εάν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) προχωρήσει με τη μείωση, θα μειώσει το βασικό επιτόκιο σε ένα εύρος 3,50%-3,75%. Παρ' όλα αυτά, η βαρύτητα του θέματος έγκειται στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ . Εδώ, οι επενδυτές θα παρακολουθούν για ενδείξεις σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτές οι προοπτικές θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του κλίματος, είτε ανοδικού είτε πτωτικού, τις επόμενες εβδομάδες.

Το Bitcoin σημείωσε αναζωπύρωση των εισροών σε ETF spot εισηγμένα στις ΗΠΑ, με σχεδόν 152 εκατομμύρια δολάρια να εισρέουν την Τρίτη. Το IBIT της BlackRock ήταν το ETF με την καλύτερη απόδοση με σχεδόν 199 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενο από το BTC της Grayscale με 34 εκατομμύρια δολάρια και το GBTC της Grayscale με περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια.

Τα ETF Ethereum επέκτειναν το σερί εισροών τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καταθέτοντας σχεδόν 178 εκατομμύρια δολάρια την Τρίτη. Το FETH ETF της Fidelity ηγήθηκε με περίπου 51 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενο από το ETH της Grayscale με 45 εκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, τα ETF spot XRP κατέγραψαν εισροές για 17η συνεχόμενη ημέρα, με σχεδόν 9 εκατομμύρια δολάρια να εισρέουν την Τρίτη. Ο συνολικός όγκος εισροών ανέρχεται σε 944 εκατομμύρια δολάρια, με καθαρό ενεργητικό 945 εκατομμύρια δολάρια. Μια υπέρβαση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ενδέχεται να επιβεβαιώσει το θεσμικό ενδιαφέρον για τα ETF XRP.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin διαπραγματεύεται πάνω από τα 92.000 δολάρια, φτάνοντας, γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος) στα 92.098 δολάρια, με κέρδη 1,62% σε ημερήσια βάση.

Η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,84 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται περίπου στο 55,4%.

Παράλληλα, το Ethereum κάνει «άλμα» της τάξης του 5,63% στα 3.314,41 δολάρια και το Solana κερδίζει 2,86% στα 137 δολάρια, ενώ το Monero καταγράφει εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 9,71% στα 399,7 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Cardano σημειώνει κέρδη κοντά στο 3,6% και το 0,4639 δολάριο, ενώ το Dogecoin ενισχύεται κατά 2,72% στο 1,455 δολάριο.

Στα «κόκκινα» βρίσκουμε το XRP με απώλειες 1% στα 2,07 δολάρια και το Shiba Inu, το οποίο υποχωρεί κατά 1,11% στο 0,000008513 δολάριο, ενώ οριακά κερδισμένο είναι το Litecoin με +0,01% στα 84,14 δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται γύρω στα 3,26 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας κέρδη κοντά στο 3,5%.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/12/2025 - 14:54
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