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Η Trump Media θα διανείμει νέο ψηφιακό token στους μετόχους της το 2026
Νομίσματα
19:30 - 31 Δεκ 2025

Η Trump Media θα διανείμει νέο ψηφιακό token στους μετόχους της το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Trump Media and Technology Group ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προγραμματίζει τη διανομή ενός νέου ψηφιακού token στους μετόχους της, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, σε ένα περιβάλλον που η πολιτική υποστήριξη για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην Ουάσινγκτον ενισχύεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι μέτοχοι της DJT θα λάβουν ένα νέο token για κάθε μετοχή που κατέχουν, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του θα ανακοινωθούν μέσα στο 2026. Το νέο ψηφιακό νόμισμα αναμένεται να λειτουργεί στο blockchain Cronos.

Η μετοχή της Trump Media, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth Social, σημείωσε άνοδο 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σύμφωνα με το Reuters. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της οικογένειας Τραμπ να εισέλθει στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, με τους επικριτές να επισημαίνουν πιθανούς κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένης της δέσμευσης του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τις ΗΠΑ «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων».

Η δραστηριότητα της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, όπου προσέλκυσε επενδύσεις της βιομηχανίας και προώθησε επιχειρήσεις όπως η World Liberty Financial, ενώ λίγες ημέρες πριν την ορκωμοσία του, κυκλοφόρησε το meme coin $TRUMP, το οποίο έφτασε σε αξία αγοράς άνω των 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν καταρρεύσει.

Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί σύγκρουσης συμφερόντων, αναφέροντας ότι τα ακίνητα, τα γήπεδα γκολφ, τα μέσα ενημέρωσης και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ βρίσκονται υπό διαχείριση των παιδιών του.

Η διανομή του νέου token έρχεται σε μια περίοδο υποχώρησης των τιμών των κρυπτονομισμάτων, με το bitcoin να σημειώνει πτώση 6% φέτος, στο δρόμο για την πρώτη ετήσια απώλεια από το 2022, αντικατοπτρίζοντας μια ευρύτερη στροφή των επενδυτών μακριά από πιο ασταθή περιουσιακά στοιχεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/12/2025 - 23:25
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