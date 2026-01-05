Σε υψηλό τριών εβδομάδων το Bitcoin: Ξεπέρασε τα $93.000 εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Στα «πράσινα» και με σημαντικά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το Bitcoin, καθώς «σκαρφάλωσε» σε υψηλό τριών εβδομάδων στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, με τις πρόσφατες εξελίξεις στο «μέτωπο» ΗΠΑ – Βενεζουέλα να του δίνουν ώθηση εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ανησυχιών.

Έτσι, στις πρωινές συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, το Bitcoin σημείωσε άνοδο της τάξης του 2,3% αγγίζοντας τα 93.323 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδό του από τις 11 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται πως γενικά στις αγορές της Ασίας το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως θετικό με τους δείκτες να εκτινάσσονται και τις τεχνολογικές μετοχές να οδηγούν την κούρσα. Την ίδια στιγμή, λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε από τις κινήσεις του Τραμπ, και ο χρυσός εκτοξεύτηκε μέχρι και 2% ξεπερνώντας τα 4.400 δολάρια/ουγγιά και το ασήμι έκανε «άλμα» 4,8%.

Το Bitcoin στο παρελθόν έχει παρουσιαστεί ως «καταφύγιο» σε περιόδους αναταραχής, ενώ σε άλλες φάσεις έχει κινηθεί πιο κοντά στην πορεία των μετοχών και άλλων επενδυτικών προϊόντων υψηλού ρίσκου.

Αυτή την περίοδο, τα κέρδη στηρίζονται κυρίως στις λεγόμενες crypto-native εταιρείες, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στο γεγονός ότι δεν παρατηρούνται πωλήσεις από ομάδες όπως οι miners του Bitcoin, μεγάλα family offices και ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανέφερε ο Σον ΜακΝάλτι, επικεφαλής του τομέα παραγώγων APAC στη FalconX.

Σημειώνεται πως το Bitcoin παραμένει εδώ και εβδομάδες παγιδευμένο σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών, χωρίς να συμμετάσχει στο ανοδικό ράλι των μετοχών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ έκλεισε τη χρονιά με απώλειες 6,5%. Παράλληλα, υστέρησε σε απόδοση μέσα στο 2025, παρά το κύμα ρυθμιστικών παρεμβάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στα κρυπτονομίσματα.

Στις 2 Ιανουαρίου, καταγράφηκαν εισροές ύψους 471 εκατ. δολαρίων στα 12 ETFs Bitcoin που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ, το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Νοεμβρίου, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ενδεχόμενης μεταστροφής του επενδυτικού κλίματος.

Πλέον, οι traders στρέφουν την προσοχή τους στο αν το Bitcoin θα μπορέσει να κινηθεί σταθερά πάνω από το όριο των 94.000 δολαρίων, ενώ το επίπεδο των 88.000 δολαρίων θεωρείται κρίσιμη ζώνη στήριξης σε περίπτωση πτωτικής κίνησης, σύμφωνα με τον ΜακΝάλτι.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά

Λίγο μετά τις 12.30 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα παραμένει κοντά στα 93.000 δολάρια και πιο συγκεκριμένα «παίζει» στα 92.865,12 δολάρια με κέρδη 1,43%, ενώ τα εβδομαδιαία του κέρδη εκτινάσσονται στο 6,54%.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin αγγίζει τα 1,855 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά «παίζει» κοντά στο 55%.

Στην άνοδο ακολουθεί και το Ethereum με χαμηλότερα κέρδη κοντά στο 0,90% που το φέρνουν στα 3.170,35 δολάρια, ενώ το XRP «παίζει» στα 2,14 δολάρια ενισχυόμενο κατά 2,13% και το Solana στα 135,32 δολάρια με κέρδη 0,50%.

Από την άλλη, κακή μέρα ξημέρωσε για Dogecoin και Cardano, καθώς το μεν πρώτο διαπραγματεύεται κατά 3,77% χαμηλότερα στο 0,1466 δολάριο και το δεύτερο χάνει 1,50% στο 0,3974 δολάριο.

Εξίσου κακά τα νέα και για το Monero, το οποίο σημειώνει απώλειες κοντά στο 1,30% «παίζοντας» στα 428,40 δολάρια , ενώ παράλληλα το Litecoin χάνει 0,64% στα 81,81 δολάρια και το Shiba Inu κινείται στο -1,55% και το 0,000008630 δολάριο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αγγίζει τα 3,244 δολάρια με ημερήσια κέρδη λίγο μεγαλύτερα του 1%.