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Άλμα στις αγορές της Ασίας μετά τη σύλληψη Μαδούρο - Πτώση στο πετρέλαιο, ράλι σε άμυνα και τεχνολογία
Χρηματιστήρια
10:17 - 05 Ιαν 2026

Άλμα στις αγορές της Ασίας μετά τη σύλληψη Μαδούρο - Πτώση στο πετρέλαιο, ράλι σε άμυνα και τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού ξεκίνησαν την πρώτη πλήρη χρηματιστηριακή εβδομάδα του 2026 (5/1) σε ισχυρότερο τόνο, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς, καθώς οι αγορές στάθμιζαν τον πιθανό αντίκτυπο των γεωπολιτικών εντάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας Nikkei 225 εκτινάχθηκε κατά 3,03% στις 51,865.00 μονάδες στην πρώτη χρηματιστηριακή συνεδρίαση του έτους, ενώ ο δείκτης Topix πρόσθεσε 2,12%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου ήταν μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων, με την IHI Corp να σημειώνει άνοδο σχεδόν 10%, ενώ οι Mitsubishi Heavy Industries και Kawasaki Heavy Industries κατέγραψαν κέρδη 9,17% και 6,89% αντίστοιχα.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας επέκτεινε τα κέρδη του, σημειώνοντας άνοδο 3,43% σε νέο ιστορικό υψηλό στις 4.457,52 μονάδες, αφού νωρίτερα κατέγραψε νέο ρεκόρ. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,11%.

Η βαριά σε στάθμιση μετοχή του δείκτη, Samsung Electronics, εκτινάχθηκε πάνω από 7%, αφού ο συνδιευθύνων σύμβουλος TM Roh δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η εταιρεία σχεδιάζει να διπλασιάσει φέτος τον αριθμό των κινητών συσκευών της με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στο Gemini της Google.

Οι μετοχές της νοτιοκορεατικής αμυντικής εταιρείας Hanwha Aerospace σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 6%, ενώ η Poongsan, κατασκευάστρια προϊόντων που σχετίζονται με την άμυνα, διαπραγματευόταν υψηλότερα κατά 2%.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 παρέμεινε αμετάβλητος.

Στον αντίποδα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ελαφρώς κάτω από το επίπεδο ισορροπίας κατά 0,15% στις 26,298.00 μονάδες, πιεζόμενος από τις μετοχές ενέργειας, ενώ ο κινεζικός CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 1,31% στις 4,023.42 μονάδες. Οι μετοχές της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της Κίνας, PetroChina, ήταν οι μεγαλύτεροι χαμένοι στον δείκτη του Χονγκ Κονγκ, καταγράφοντας πτώση 4,81%. Η CNOOC, ο μεγαλύτερος παραγωγός υπεράκτιου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κίνα, υποχώρησε κατά 3,93%.

Κλείνοντας, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 26,294.10, ενώ ο δείκτης BSE Sensex παρέμεινε αμετάβλητος.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 10:29
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