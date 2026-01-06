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Αντίσταση για το Bitcoin στα 95.000 δολάρια - Άλμα 11% για το Ripple XRP
Νομίσματα
16:04 - 06 Ιαν 2026

Αντίσταση για το Bitcoin στα 95.000 δολάρια - Άλμα 11% για το Ripple XRP

Reporter.gr Newsroom
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Η ανοδική πορεία του Bitcoin από την αρχή της νέας χρονιάς οδήγησε την Τρίτη 6/1 το κρυπτονόμισμα σε νέο υψηλό πολλών εβδομάδων, λίγο κάτω από τα 95.000 δολάρια, όπου όμως αντιμετώπισε άμεση αντίσταση και πλέον διαπραγματεύεται πάνω από 1.000 δολάρια χαμηλότερα από αυτό το όριο.

Το βασικό κρυπτονόμισμα ξεκίνησε το 2026 γύρω στα 88.000 δολάρια, μετά από ένα έτος με απώλειες. Μετά από μια σχετικά ήρεμη 1η Ιανουαρίου, το BTC αντεπιτέθηκε την πρώτη εργάσιμη ημέρα, φτάνοντας τα 90.000 δολάρια. Αν και σταμάτησε αρχικά εκεί, σύντομα ανέκτησε το επίπεδο αυτό και διατηρήθηκε πάνω από αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ακόμα και μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας.

Την Δευτέρα, το Bitcoin ανέβηκε ξανά, φτάνοντας πάνω από τα 92.000 δολάρια και συνέχισε την άνοδο μέχρι τα σχεδόν 95.000 δολάρια το πρωί της Τρίτης, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή του από τα μέσα Νοεμβρίου. Ωστόσο, αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση και υποχώρησε κάτω από τα 93.000 δολάρια, βρίσκοντας στήριξη στα 93.500 δολάρια τη στιγμή της δημοσίευσης.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του έχει φτάσει τα 1,865 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η κυριαρχία του έναντι των altcoins μειώθηκε στο 56,8%.

Κέρδη για τα altcoins - Άλμα για το XRP

Πολλά άλλα κρυπτονομίσματα (altcoins) σημείωσαν ακόμη πιο εντυπωσιακά ημερήσια κέρδη, με το Ripple XRP να ξεχωρίζει μεταξύ των μεγάλων νομισμάτων.

Το Ripple XRP, που πρόσφατα ξεπέρασε την BNB σε κεφαλαιοποίηση, κατέγραψε τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη μεταξύ των μεγάλων νομισμάτων. Το XRP σημειώνει άνοδο 11,96% μέσα στην ημέρα, φτάνοντας στο δικό του υψηλό πολλών εβδομάδων στα 2,37 δολάρια.

Άλλοι μεγάλοι τίτλοι όπως ETH, BNB, SOL, DOGE και LINK κινούνται επίσης ανοδικά, αλλά με πιο μετριοπαθή ρυθμό, ενώ νομίσματα όπως ADA, XLM και SHIB σημείωσαν πιο εντυπωσιακές ανόδους. Αντίθετα, το BCH βρίσκεται ανάμεσα στα λίγα altcoins που κινούνται πτωτικά σήμερα.

Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν τα RENDER (18%), SUI (16%) και HASH (13,5%). Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια, πλησιάζοντας τα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

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