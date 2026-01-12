Υποτονικό κλίμα στα crypto παρά το στιγμιαίο «άλμα» του Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για Monero

Την ανηφόρα πήρε το πρωί της Δευτέρας (12/1) η τιμή του Bitcoin, καθώς εκτοξεύθηκε κατά 2.000 δολάρια, παρά τις τελευταίες πολιτικές εντάσεις, αλλά γρήγορα η ορμή ανακόπηκε και υποχώρησε ξανά στο αρχικό της επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα altcoins βρίσκονται επίσης σε δυσμενή κατάσταση, εκτός από το Monero (XMR), το οποίο έχει εμφανίσει μεγάλη άνοδο την τελευταία εβδομάδα, φτάνοντας σχεδόν τα 600 δολάρια.

Το Bitcoin πήρε φόρα, αλλά δεν του βγήκε

Η προηγούμενη εργάσιμη εβδομάδα ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο.

Το Bitcoin είχε ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο και βρισκόταν ήδη κοντά στα 91.500 δολάρια, όταν οι αγοραστές ανέλαβαν τον έλεγχο και το οδήγησαν σχεδόν στα 95.000 δολάρια το πρωί της περασμένης Τρίτης. Ωστόσο, οι πωλητές πήραν γρήγορα το πάνω χέρι και δεν επέτρεψαν μια νέα ανοδική κίνηση, πιθανώς προς τα 100.000 δολάρια.

Αντ’ αυτού, το Βitcoin άρχισε να χάνει γρήγορα την αξία του και βρέθηκε κάτω από τα 89.500 δολάρια, για να ανακάμψει την Παρασκευή, οπότε και πάτησε φρένο στα 92.000 δολάρια, περνώντας ένα σχετικά ήσυχο Σαββατοκύριακο μετά των 90.000 – 91.000 δολαρίων.

Σήμερα, η αυξημένη αναστάτωση που δημιουργήθηκε στις αγορές εξαιτίας της είδησης πως στις ΗΠΑ διενεργείται έρευνα γα τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έκανε ένα στιγμιαίο «άλμα» στα 92.400 δολάρια. Ωστόσο, αποδείχτηκε πως η εκτόξευση ήταν πλασματική, αφού δεν άργησε να επιστρέψει στη ζώνη των 90.000 δολαρίων, όπου «παίζει» μέχρι αυτήν την ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin βρίσκεται στα 90.725,34 δολάρια με οριακές απώλειες της τάξης του 0,13%.

Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει αργή στα 1,81 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει στο 56,9% σύμφωνα με το CoinGecko.

Στα alts ξεχωρίζει το Monero (XMR), το οποίο κάνει «άλμα» κατά 14,83% στα 571,01 δολάρια, τη στιγμή που τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα δεν σημειώνουν σημαντικά κέρδη ή κινούνται στα «κόκκινα».

Ειδικότερα, το Ethereum «παίζει» στα 3.117,89 δολάρια με μικρά κέρδη (+0,24%), ενώ το Solana κινείται στα 140,05 δολάρια με κέρδη 2,27%.

Απ’ την άλλη, το XRP υποχωρεί κατά 2,32% στα 20,5 δολάρια, το Dogecoin χάνει σχεδόν 3% στο 0,1366 δολάριο και το Cardano σημειώνει απώλειες της τάξης του 2,16% στο 0,3868 δολάριο, ενώ το Shiba Inu υποχωρεί κατά 3,09% στο 0,000008424 δολάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να παλεύει στα ίδια επίπεδα, λίγο κάτω από τα 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko.