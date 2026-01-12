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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον πρόεδρο της Fed
Ειδήσεις
10:47 - 12 Ιαν 2026

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον πρόεδρο της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε ποινική έρευνα εις βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Τζερόμ Χ. Πάουελ, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η ίδια η κεντρική τράπεζα. Η έρευνα συνδέεται με την ανακαίνιση της έδρας της Fed, κοντά στο National Mall στην Ουάσιγκτον.

Ο Πάουελ κατηγόρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι χρησιμοποιεί την απειλή ποινικής δίωξης ως μέσο πίεσης προς την κεντρική τράπεζα, προκειμένου να μειώσει τα επιτόκια. Χαρακτήρισε τις πρόσφατες κλητεύσεις ενόρκων ως μια πρωτοφανή πρόκληση για την ανεξαρτησία της Fed.

«Η απειλή ποινικών κατηγοριών αποτελεί συνέπεια του γεγονότος ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα καθορίζει τα επιτόκια βάσει της καλύτερης εκτίμησής μας για το δημόσιο συμφέρον και όχι σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Προέδρου», δήλωσε ο Πάουελ σε βίντεο και γραπτή ανακοίνωση που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της κεντρικής τράπεζας.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της έρευνας, ζητώντας ανωνυμία λόγω της συνεχιζόμενης διαδικασίας. Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας της Ουάσιγκτον, υπό την επικεφαλής εισαγγελέα Ζανίν Πίρο, δήλωσε ότι το Υπουργείο δεν σχολιάζει εν εξελίξει έρευνες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει αρχικά τον Πάουελ για τη θέση του προέδρου της Fed το 2017, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του σε επιθέσεις κατά του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας. Τον έχει απειλήσει επανειλημμένα με αποπομπή, επειδή δεν προχώρησε σε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων για την τόνωση της οικονομίας. Η Fed έχει κινηθεί με προσοχή, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια επιβραδυνόμενη αγορά εργασίας και τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι η απειλή δίωξης δεν θα επηρεάσει την άσκηση των καθηκόντων του. Η θητεία του λήγει τον Μάιο και ο Τραμπ αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει τον διάδοχό του.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις κατήγγειλε δημόσια την έρευνα, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα πως στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ επιχειρούν να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της Fed. Τόνισε ότι τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία του ίδιου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δήλωσε ότι θα μπλοκάρει την έγκριση οποιουδήποτε υποψηφίου για τη Fed έως ότου λυθεί η υπόθεση.

Η δημόσια τοποθέτηση του Πάουελ θεωρήθηκε ιδιαίτερα έντονη, δεδομένου ότι επί χρόνια απέφευγε να σχολιάζει τις επιθέσεις του Τραμπ. Ανέφερε ότι το Υπουργείο ζητά πληροφορίες σχετικά με την κατάθεσή του τον Ιούνιο στη Γερουσία, όπου είχε μιλήσει για τις προσπάθειες περιορισμού του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της Fed. Χαρακτήρισε το ενδιαφέρον για το έργο και την κατάθεσή του ως προσχήματα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν κατηγορήσει τον Πάουελ είτε ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο είτε ότι κακοδιαχειρίστηκε το έργο. Η ένταση μειώθηκε μετά από σπάνια επίσκεψη του Τραμπ στο εργοτάξιο της Fed τον Ιούλιο, όπου απέφυγε την κριτική και δήλωσε ότι δεν θα απολύσει τον Πάουελ.

Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κινηθεί νομικά εναντίον αρκετών πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ, αν και οι περισσότερες υποθέσεις δεν κατέληξαν σε καταδίκες. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει ασυνήθιστα επιθετική στάση απέναντι στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, θέτοντας σε δοκιμασία θεσμούς που ιστορικά προστατεύονται από πολιτικές παρεμβάσεις.

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