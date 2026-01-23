Στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή έδρα της Binance: Yπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σημαντικό βήμα προς την πλήρη συμμόρφωσή της με το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα πραγματοποιεί η Binance, η οποία κατέθεσε επίσημη αίτηση για την απόκτηση άδειας λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA), επιλέγοντας την Ελλάδα ως τη χώρα-βάση για την εποπτεία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας, η αίτηση έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την ίδρυση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «Binary Greece». Η συγκεκριμένη εταιρεία θα λειτουργεί ως όχημα για τη διαχείριση περιφερειακών συμμετοχών της Binance στην Ευρώπη, ενώ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες εντός του ομίλου. Το καταχωρισμένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ.

Η αξιολόγηση του φακέλου αδειοδότησης εντάσσεται σε διαδικασία fast-track, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιτάχυνση των ελέγχων σε αιτήσεις που αφορούν τον νέο κανονισμό MiCA. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή έχει επιστρατεύσει πέντε διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους, μεταξύ των οποίων οι PwC, Deloitte και KPMG, οι οποίοι συνδράμουν τεχνικά και κανονιστικά στην εξέταση των αιτήσεων.

Όπως μεταδίδει το CoinDesk, η κίνηση της Binance αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επανατοποθέτησης της εταιρείας σε πλήρως ρυθμιζόμενες αγορές. Η στρατηγική αυτή ακολουθεί τη συμφωνία ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές, καθώς και την αποχώρησή της από ορισμένες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες τα προηγούμενα χρόνια, λόγω αυξημένων κανονιστικών πιέσεων.

Η διοίκηση της Binance επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA αποτελεί βασική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι ο κανονισμός προσφέρει σαφέστερους κανόνες λειτουργίας, ενισχυμένη προστασία των χρηστών και ένα πιο σταθερό περιβάλλον για υπεύθυνη καινοτομία στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η επιλογή της Ελλάδας ως ρυθμιστικής έδρας για την ευρωπαϊκή άδεια θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στρατηγική της εταιρείας, καθώς σηματοδοτεί την προσπάθεια της Binance να ανακτήσει παρουσία και αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή αγορά, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού MiCA εντός του έτους.