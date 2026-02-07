Από «ψηφιακός χρυσός» σε ριψοκίνδυνη μετοχή: Η κρίση ταυτότητας του Bitcoin

Μέσα σε λίγες ώρες, το Bitcoin κατέρρευσε διαδοχικά κάτω από μια σειρά ψυχολογικών επιπέδων τιμών, ικανών να στερήσουν τον ύπνο τόσο από τους φανατικούς υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων όσο και από τους νεοεισερχόμενους επενδυτές της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής αγοράς (TradFi). Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το token κινείται νευρικά γύρω από τα 65.000 δολάρια, αφού την Παρασκευή υποχώρησε έως και τα 60.000.

Μπορεί αυτό, σύμφωνα με το Bloomberg, να απέχει πολύ από το μηδέν, ωστόσο βρίσκεται επίσης αισθητά χαμηλότερα από το υψηλό των 126.000 δολαρίων που κατέγραψε τον Οκτώβριο, αλλά και κάτω από τη ζώνη των 70.000–80.000 δολαρίων, που αποτελεί τη μέση τιμή αγοράς για τα ETF και για οχήματα όπως η Strategy Inc. του Μάικλ Σέιλορ, η οποία ανακοίνωσε καθαρές ζημίες 12,4 δισ. δολαρίων την Πέμπτη.

Ακόμη και για ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς εγγενή αξία, γνωστό για τις επικές του διορθώσεις και τη «γουέστερν» μεταβλητότητά του, η πτώση αυτή είναι εντυπωσιακή. Η υποχώρηση κατά περίπου 20% μέσα σε τρεις ημέρες θυμίζει έντονα τις καταρρεύσεις του 2022, όταν κατέρρευσε το ανταλλακτήριο FTX — έστω κι αν σήμερα και άλλα assets, από τα πολύτιμα μέταλλα έως τις μετοχές τεχνολογίας, δείχνουν υπερεκτεταμένα. Ένας ιδιαίτερα σκληρός κρυπτοχειμώνας φαίνεται να πλησιάζει, δοκιμάζοντας την πίστη όλων πλην των πιο αφοσιωμένων — ή αυταπατώμενων — HODLers.

Κρίση ταυτότητας

Αυτό που διαφέρει αυτή τη φορά είναι η κατάρρευση των αφηγημάτων που λειτουργούσαν ως απλές ευρετικές εντολές: «αγόραζε πάντα». Πρώτο και βασικό, το αφήγημα του Bitcoin ως «ψηφιακού χρυσού» ή ασφαλούς καταφυγίου απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι σπόροι της απογοήτευσης φυτεύτηκαν μήνες πριν, όταν αιφνιδιαστικές ειδήσεις για δασμούς προκάλεσαν αναταράξεις και μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά crypto. Άνθισαν κατά τη διάρκεια του δράματος της Γροιλανδίας, όταν ο πραγματικός χρυσός — και ακόμη και το ασήμι — εκτοξεύθηκαν, ενώ το Bitcoin όχι.

Αντιθέτως, το Bitcoin συμπεριφέρθηκε περισσότερο σαν μια ριψοκίνδυνη μετοχή τεχνολογίας: ακριβώς το είδος επένδυσης που έχει δεχθεί σφοδρό πλήγμα τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω φόβων για φούσκα στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης και ανησυχιών για την αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλυτές της Kaiko μιλούν για μια κανονική «κρίση ταυτότητας».

Το τέλος του “Trump bump”

Έπειτα υπάρχει και η φιλο-crypto στάση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία αρχικά εκτόξευσε το Bitcoin σε εξαψήφια ιστορικά υψηλά μετά τις προεδρικές εκλογές του 2025. Η ευφορία, όμως, μετατράπηκε σε απογοήτευση, καθώς η τάση της κυβέρνησης να ενθαρρύνει projects που ευνοούν την αυτοεξυπηρέτηση και τον κρονισμό έκανε ακόμη δυσκολότερη την προώθηση φιλικής ρύθμισης στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ενίσχυσε την πιο επιφυλακτική στάση των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ακόμη κι αν η βιομηχανία των crypto διαθέτει άφθονα κονδύλια για lobbying, ο πληθωρισμός και η ανισότητα κυριαρχούν στην πολιτική ατζέντα — και το λεγόμενο “Trump bump” έχει μετατραπεί σε αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «Mamdani slump».

Όταν οι «αιώνιοι ταύροι» δεν μπορούν να σώσουν την αγορά

Χωρίς ένα ισχυρό αφήγημα που να συγκρατεί τους πωλητές και με τα venture capital να μην δείχνουν καμία διάθεση επιστροφής στον χώρο του blockchain, υπό κανονικές συνθήκες θα ανέμενε κανείς παρέμβαση από τους «laser-eyed» μόνιμους ταύρους, όπως ο Σέιλορ, και από τα δεκάδες εισηγμένα, δανειοδοτούμενα οχήματα που ελέγχουν πλέον πάνω από το 5% της συνολικής προσφοράς Bitcoin.

Όμως τα πρώτα χιόνια του κρυπτοχειμώνα έχουν πέσει και στη Strategy: η μετοχή της έχει καταρρεύσει κατά 75% μέσα σε έξι μήνες, ενώ η εταιρεία αναγκάστηκε να δεσμεύσει αποθεματικό 1,4 δισ. δολαρίων για την εξυπηρέτηση τόκων. Αυτή την εβδομάδα δεν ανακοίνωσε ούτε νέα έκδοση μετοχών ούτε νέο δανεισμό για να χρηματοδοτήσει πρόσθετες αγορές Bitcoin. Ο καθηγητής Πιερ-Ζορζ του Frankfurt School of Finance παρομοιάζει την κατάσταση με ένα «αργό δηλητήριο» που διαχέεται σε μια ήδη σκοτεινή αγορά.

Φυσικά, δεν λείπουν οι γνωστές φιγούρες της αγοράς crypto που αφήνουν να αιωρείται η προοπτική μιας κερδοσκοπικής ανάκαμψης. Ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Νοβογκρατζ προτρέπει τους ακολούθους του να χαμογελούν μέσα στο χάος — «όλη αυτή η βιομηχανία είναι πόνος» — και να θυμούνται πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Άλλοι επικαλούνται σχεδόν αστρολογικούς τετραετείς κύκλους ως παρηγορητικό οδηγό για ένα μελλοντικό λιώσιμο των πάγων.

Δομικά ρίσκα που δεν εξαφανίζονται

Ωστόσο, ούτε η μεταβλητότητα ούτε η υπόσχεση υπεραποδόσεων απαντούν στα πιο δομικά ερωτήματα που βαραίνουν πλέον το Bitcoin. Με κάθε κύκλο άνθησης και κατάρρευσης, αναδύονται νέοι κίνδυνοι για μια τεχνολογία που δεν έχει πείσει ότι λειτουργεί ούτε ως ψηφιακό χρήμα ούτε ως ψηφιακός χρυσός — τουλάχιστον πρόσφατα.

Η προοπτική της κβαντικής υπολογιστικής ισχύος να σπάσει ισχυρά συστήματα κρυπτογράφησης δεν είναι αμελητέα, σε βαθμό που τμήματα της αγοράς crypto ήδη αναζητούν μελλοντικές άμυνες, ακόμη κι αν προσωπικότητες όπως ο Σέιλορ εμφανίζονται σχετικά χαλαρές. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός για τα κερδοσκοπικά κεφάλαια εντείνεται: από αγορές προβλέψεων όπως το Polymarket έως tokenized μετοχές και εμπορεύματα.

Και, όπως προειδοποίησε πρόσφατα ο Μάικλ Μπέρι, μια παρατεταμένη φάση πωλήσεων θα μπορούσε να αποκαλύψει κάθε λογής «σκελετούς» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς οι HODLers μετατρέπονται σε αναγκαστικούς πωλητές.

Ο πρώτος παγωμένος άνεμος ενός σκληρού κρυπτοχειμώνα έχει ήδη φυσήξει — και αυτή τη φορά, το να κρυφτεί κανείς ίσως να μην αρκεί.