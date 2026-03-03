Τάσεις ανάκαμψης στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $66.000 το Bitcoin

Το Bitcoin κατέγραψε εκρηκτική άνοδο τη Δευτέρα (2/3), αυξανόμενο κατά αρκετές χιλιάδες δολάρια και φτάνοντας σε νέο υψηλό πολλών εβδομάδων, λίγο πάνω από τις 70.000 δολάρια. Ωστόσο, η ανοδική του πορεία ανακόπηκε σε αυτό το επίπεδο και ακολούθησε πτώση περίπου 3.000 δολαρίων.

Παρόμοια μεταβλητότητα παρουσίασαν και τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα οποία όμως έχουν πλέον σταθεροποιηθεί και κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με χθες. Το HYPE συγκαταλέγεται στους λίγους κερδισμένους της κατηγορίας, ενώ το XMR καταγράφει σημαντικές απώλειες.

Η έντονη μεταβλητότητα του κορυφαίου κρυπτονομίσματος ξεκίνησε το Σάββατο (27/2) όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων κατά του Ιράν. Το BTC υποχώρησε άμεσα από τις 67.000 στις 63.000 δολάρια. Παρά τα αντίποινα του Ιράν σε χώρες της περιοχής, το Bitcoin έδειξε σχετική ανθεκτικότητα και ανέκαμψε πάνω από τις 68.000 δολάρια, μετά από αναφορές ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Ακολούθησε νέα υποχώρηση με το άνοιγμα των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών, όμως η τιμή διατηρήθηκε πάνω από τις 65.000 δολάρια. Στη συνέχεια σημειώθηκε μια αιφνιδιαστική άνοδος που αιφνιδίασε τους πωλητές: μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, το Bitcoin εκτινάχθηκε κατά περίπου 5.000 δολάρια, από τις 65.200 στις 70.150 δολάρια (στο Bitstamp), σημειώνοντας υψηλό πολλών εβδομάδων.

Η άνοδος αυτή προηγήθηκε ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, όπου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο, αλλά προειδοποίησε πως ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, το Bitcoin δεν κατάφερε να διασπάσει πειστικά το επίπεδο των 70.000 δολαρίων και υποχώρησε στις 68.500. Λίγο αργότερα σημείωσε νέα έντονη πτώση και πλέον διαπραγματεύεται κάτω από τις 66.500 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει μειωθεί στα 1,33 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέρχεται στο 56,4%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό υψηλό, φτάνοντας πλέον τα 2,36 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) το Bitcoin ενισχύεται κατά 0,75% σε ημερήσια βάση, στα 66.864,17 δολάρια, το Ethereum σημειώνει άλμα 0,52% στα 1.958,56 δολάρια, το BNB κερδίζει 0,60% στα 625,85 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana καταγράφει κέερδη 0,26% στα 84,10 δολάρια, το HYPE κινείται ανοδικά κατά 3,65% στα 31,83 δολάρια, το LEO Token ενισχύεται κατά 0,77% στα 9,09 δολάρια και το XMR υποχωρεί κατά 1,81% στα 341,36 δολάρια.

Τέλος, το XRP σημειώνει πτώση 0,40% στα 1,35 δολάρια, το Litecoin υποχωρεί κατά 0,16% στα 53,26 δολάρια, το Polkadot χάνει 2,14% στα 1,48 δολάρια και το TRUMP καταγράφει ζημιές 0,81% στα 3,40 δολάρια.