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Dine Athens by Alpha Bank, με την υποστήριξη της Visa: Η μεγαλύτερη γαστρονομική εμπειρία της πόλης συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια παρουσίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:15 - 03 Μαρ 2026

Dine Athens by Alpha Bank, με την υποστήριξη της Visa: Η μεγαλύτερη γαστρονομική εμπειρία της πόλης συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια παρουσίας

Reporter.gr Newsroom
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Για ακόμα μια χρονιά η Alpha Bank μετατρέπει την Αθήνα σε σημείο συνάντησης γεύσεων και δημιουργικότητας

Από τις 2 έως τις 22 Μαρτίου για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Dine Athens by Alpha Bank, έρχεται στην Αθήνα για να προσφέρει ακόμα μια δυνατή γαστρονομική εμπειρία. Φέτος, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τη Visa, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά για κατόχους καρτών Visa.

Για ακόμη μία χρονιά η πόλη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης γεύσης, δημιουργικότητας και υψηλής αισθητικής, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 εστιατορίων, ενώ θα περιλαμβάνονται μενού σε προνομιακές τιμές των 20€, 40€, 60€ και 80€.

Alpha Bank - Visa: Στρατηγική συνεργασία για αναβαθμισμένη εμπειρία

Η Alpha Bank, σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ενισχύει ενεργά τον κλάδο της εστίασης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες της. Μέσα από το Dine Athens, η τράπεζα προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρίες που συνδέουν τη γαστρονομία με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα και την καινοτομία.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση σε συνεργασία με τη Visa, σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια και μοναδικές εμπειρίες στους κατόχους καρτών Visa ενισχύοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα του Dine Athens, συνδυάζοντας την εμπειρία πληρωμών με την εμπειρία ζωής.

Έτσι λοιπόν όλοι οι κάτοχοι καρτών Visa έχουν πρόσβαση σε όλα τα Visa-Exclusive experiences:

• Exclusive dinners από chefs διεθνούς φήμης

• Cooking masterclasses

• Wine-tasting events

Έτσι λοιπόν όλοι οι κάτοχοι καρτών Visa έχουν πρόσβαση σε όλα τα Visa-Exclusive experiences:

• Exclusive dinners από chefs διεθνούς φήμης

• Cooking masterclasses

• Wine-tasting events.

Επίσης, οι κάτοχοι καρτών Alpha Bank Visa απολαμβάνουν στο πλαίσιο του Dine Athens επιπλέον 10% έκπτωση στα προνομιακά μενού της διοργάνωσης.

10 χρόνια στήριξης της ελληνικής γαστρονομίας

Από το 2016 έως σήμερα, το Dine Athens by Alpha Bank έχει συμβάλει ουσιαστικά στην στήριξη της εστιατορικής κοινότητας σε μία off-peak περίοδο και την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας καταγράφοντας συνολικά:

• Πάνω από 250.000 επισκέπτες

• Περισσότερες από 65.000 κρατήσεις

• Περισσότερα από 80+ sold-out γαστρονομικές εκδηλώσεις

• Περίπου 260.000 μενού στο πλαίσιο του Dine Athens Restaurant Week

Παράλληλα, πιστό στη δέσμευσή του για κοινωνική προσφορά, το Dine Athens by Alpha Bank στηρίζει τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Μπορούμε και το πρόγραμμα «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη», συμβάλλοντας καθημερινά στην ενίσχυση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

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