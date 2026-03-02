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Ήπιες απώλειες και σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά crypto παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Νομίσματα
13:36 - 02 Μαρ 2026

Ήπιες απώλειες και σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά crypto παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Reporter.gr Newsroom
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Παρά το γεγονός ότι οι παραδοσιακές αγορές σε Ασία και Ευρώπη άνοιξαν νωρίτερα σήμερα και ακολούθησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στις ΗΠΑ, η τιμή του Bitcoin παρέμεινε σχετικά σταθερή γύρω από τις 66.000 δολάρια μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου.

Τα περισσότερα altcoins κινούνται επίσης απροσδόκητα ήπια, αν και καταγράφονται μικρές απώλειες. Το Ethereum συνεχίζει να δυσκολεύεται να επανέλθει και να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 δολαρίων.

Μετά την απόρριψη της περασμένης Τετάρτης (25/2) στο επίπεδο των 70.000 δολαρίων, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 67.000 την επόμενη ημέρα, αλλά βρήκε στήριξη και μπήκε στο Σαββατοκύριακο στις 68.000 δολάρια. Ωστόσο, το Σάββατο ξεκίνησε με έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι United States και το Israel εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αρκετών χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των United Arab Emirates, Qatar και Bahrain, με αποτέλεσμα η τιμή του BTC να υποχωρήσει σε νέο πολυήμερο χαμηλό στις 63.000 δολάρια. Ωστόσο, αργότερα την ίδια ημέρα κυκλοφόρησαν αναφορές ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, γεγονός που οδήγησε το Bitcoin να καλύψει πλήρως τις απώλειες και να επιστρέψει κοντά στις 68.000 δολάρια.

Δεν κατάφερε όμως να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και την Κυριακή υποχώρησε εκ νέου στα 65.200 δολάρια. Αν και αναμενόταν αυξημένη μεταβλητότητα με το άνοιγμα των futures και ορισμένων παραδοσιακών αγορών τη Δευτέρα, το Bitcoin παρέμεινε σχετικά σταθερό και διαπραγματεύεται πλέον γύρω από τις 66.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει λίγο πάνω από τα 1,32 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ξεπερνά το 56%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 30 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα και διαμορφώνεται πλέον στα 2,35 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3) το Bitcoin καταγράφει ήπια πτώση 0,53%, διαμορφούμενο στα 66.148,67 δολάρια. Το Ethereum υποχωρεί κατά 2,18% στα 1.941,54 δολάρια, ενώ το BNB σημειώνει απώλειες 0,50%, στα 620,04 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Monero κινείται πτωτικά κατά 2,05%, στα 1,35 δολάρια. Το Solana υποχωρεί κατά 1,62%, στα 83,85 δολάρια, το HYPE χάνει 1,71%, στα 30,54 δολάρια, ενώ το LEO Token καταγράφει οριακή πτώση 0,31%, στα 9,05 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin διολισθαίνει κατά 1,43%, στα 53,23 δολάρια, το Polkadot σημειώνει ισχυρότερες απώλειες 2,90%, στα 1,52 δολάρια, ενώ το TRUMP υποχωρεί κατά 1,71%, στα 3,43 δολάρια.

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